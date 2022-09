Las artes de pesca prohibidas pueden salvar el marisqueo

Con las elecciones en las cofradías de pescadores gallegas a la vuelta de la esquina, el 29 de octubre, vuelven a escucharse las voces de aquellos que consideran que sería “enormemente positivo para el sector pesquero y marisquero” recuperar aparejos en desuso o incluso prohibidos, citando como ejemplo artes como el “bou de vara”, “endeño remolcado”, “can da ameixa” o “cansito”, “chinchorro” o “boliche”, la “rapeta” o “bou de man”, rastro del camarón y algunos más.

Quienes así se posicionan reclaman que ahora que comienza el proceso electoral en los pósitos, sea éste uno de los asuntos y debates a plantear por los candidatos a ocupar el cargo de patrón mayor o cualquier otro ante la configuración de los nuevos cabildos.

Aerogeneradores marinos y algas

“Al igual que tienen que empezar a hablar de la adopción de planes ambiciosos con los que hacer frente a las plagas de algas y sobre la posibilidad de convivir, a corto plazo, con los aerogeneradores marinos que cada vez se implantan en más partes del mundo”, reflexionan en el sector.

El mismo que cuando incide en recuperar determinados útiles de pesca y marisqueo lo hace desde el convencimiento de que “redundará en beneficio de todos”.

Se refieren, cuantos así lo plantean, a artes que sirven para “luchar contra especies depredadoras” como las estrellas de mar y para “remover el fondo arando el lecho marino”, con lo que esto supone de regeneración del substrato en el que se entierran infaunales como la almeja, berberecho, longueirón o navaja.

“Lo que se conseguía con el uso de algunas artes antes de que desaparecieran o se prohibieran era oxigenar el fondo, lo cual aumentaba la riqueza de los bancos marisqueros”, explican los socios de diferentes cofradías, que ya plantearon esto en repetidas ocasiones desde 2013, cuando empezaron a registrarse importantes problemas con la productividad en rías como la de Arousa.

“Lo que sucede es que no se emplean y se acumula todo el fango, la materia orgánica y material inservible sobre el lecho de las rías, y eso impide el normal desarrollo de los bivalvos”, decía el sector en 2013.

Y ahora enfatiza: “Dado que ya no se remueve tanto el lecho marino desde que prohibieron algunas artes de arrastre, y como solo se trabajan las zonas de cultivo de cada cofradía o agrupación de mariscadores, vemos que cada año de están perdiendo más zonas de producción”.

Otros ponen ejemplos prácticos y resaltan la “alarmante pérdida de almeja y berberecho en zonas que fueron tan importantes como las de libre marisqueo”, por lo que se muestran convencidos de que si se consintiera el uso de algunas artes prohibidas en Os Lombos do Ulla, Bohído y Cabío, por ejemplo, “aumentaría su riqueza, ya que habría mayor reclutamiento de juveniles y, poco a poco, se recuperaría la importante producción anual que tuvieron esos bancos en el pasado”.

Hay incluso quien utiliza los montes y los huertos de cultivo como símil, indicando que “desde que no se trabajan las zonas forestales se han convertido en un polvorín que propicia los incendios, y si las fincas no se labran, ya no dan fruto, sino solo malas hierbas”.

Lo que quieren decir es que, como bien saben las agrupaciones de marisqueo a pie y a flote, al igual que los parquistas de Carril –que se emplean a fondo limpiando, sembrando y arando sus concesiones–, “el mar también debe ser trabajado y cultivado, lo cual implica oxigenar no solo las zonas habituales de cada pósito, sino también las del libre marisqueo y todas aquellas a las que es imposible llegar a pie, o donde las artes de pesca existentes no sirven para esa regeneración”.

En relación con esto, los propios mariscadores confirman que “hay zonas a las que no podemos llegar para trabajarlas convenientemente, ni a pie ni desde embarcación, por lo que se están muriendo a causa de la acumulación de sedimentos y el desgaste”.

Depredadores

Sin olvidar que los depredadores van a más y que, “al utilizar de nuevo artes como el cansito, no solo estaríamos oxigenando el fondo marino y permitiendo la recuperación de especies de interés comercial, sino que acabaríamos con amenazas como la estrella de mar, cada vez más abundante”, aseveran en los “rañeiros”.

De ahí que, insisten tanto ellos como los bateeiros, “recuperar ciertas artes de pesca pueda ayudar a regenerar las rías, y eso es lo que tienen que plantear ahora los candidatos a patrón mayor cuando presenten sus programas”.

Benito González, en 2013

Reflexión que sí plantearon algunos como Benito González cuando, en 2013, era presidente de la Federación Gallega de Cofradías y patrón mayor de Cambados, confirmaba que el “cansito” se usaba de forma muy testimonial en Galicia, y que en Cambados se empleaba “para regenerar algunos bancos, pero no para la extracción de producto”.

Lo cual lo llevaba a concluir que se trata de un arte “muy buena” y que, “al no utilizarse tanto como antes el rastro de la vieira y otros útiles semejantes, es evidente que cada vez el fondo está menos oxigenado”.

Los bateeiros también se pronunciaban entonces, como ahora, para decir que existe “un claro problema de degradación del fondo marino”, resaltando que “antiguamente el cansito que empleaban las planeadoras ayudaba a sanear el lecho de la ría, pero desde que esas y otras artes de pesca dejaron de utilizarse, la productividad va a menos”.

Cuando se propone recuperar viejas artes y se incide en el “cansito”, por ejemplo, no existen diferencias entre pescadores, mariscadores y bateeiros, últimamente enfrentados a causa de la “guerra de la mejilla”.

No siempre fue así, ni mucho menos, de ahí que ya reivindicaran juntos este tipo de medidas de regeneración desde hace más de una década, incluso con apoyo de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA).