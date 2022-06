La cofradía de Carril, bloqueada durante "semanas o meses" tras la oleada de dimisiones

“No es más que un acto de precampaña electoral”. Así define el patrón mayor de Carril, José Luis Villanueva, las dimisiones en bloque presentadas esta semana por diez miembros de la Xunta Xeral, unas renuncias que sumadas a las tres anteriores tendrán un importante impacto en el pósito, pues obligan a la disolución de los órganos de gobierno y “bloquean el funcionamiento” de la entidad. “Durante semanas o meses la cofradía no podrá recibir pagos, no podrá cobrar lo que se vende en lonja, no podrá abonar el importe de las ventas a los socios y no podrán realizarse proyectos ya aprobados o en trámite”, advierte Villanueva en un comunicado.

La historia se repite: dimisiones en bloque en la cofradía de Carril El patrón está convencido de que la oleada de dimisiones se debe “exclusivamente a motivos personales y egoístas y no les ha importado a los dimisionarios el daño que su irresponsable acto ocasiona a la cofradía de Carril y a sus miembros”. Además, recuerda que “a finales de verano” habrá comicios en todas las cofradías gallegas, donde enmarca esta actuación colectiva por parte de “un grupo de personas que apenas representan el 10% de los miembros de la cofradía”. “Durante semanas o meses la cofradía no podrá recibir pagos, no podrá cobrar lo que se vende en lonja, no podrá abonar el importe de las ventas a los socios y no podrán realizarse proyectos ya aprobados o en trámite” José Luis Villanueva - Patrón mayor de la cofradía de pescadores de Carril El patrón relata que en febrero tuvieron lugar las primeras dimisiones: dos por parte de miembros de la directiva de la agrupación de marisqueo a pie, explicando en su escrito que su decisión obedecía a “desprecios, cohibiciones, faltas de respeto, mentiras, traiciones, rencillas y minusvaloraciones por parte de algunos de los miembros de aquellos órganos pertenecientes al sector del marisqueo a pie”. Según Villanueva, esos dos primeros dimisionarios aclararon que “nada tenemos que reprochar a los miembros de los órganos de gobierno pertenecientes a otros sectores de la cofradía de Carril, sobre cuyo comportamiento con nosotras no tenemos queja alguna”. Reunión en abril para cubrir las vacantes Posteriormente renunció un tercer integrante de la Xunta Xeral y en abril se convocó una reunión de este órgano de gobierno para cubrir las vacantes. A esa convocatoria “no acudieron los miembros de la Xunta Xeral que dimitieron esta semana [el 8 de junio], por lo que no existía el quórum requerido y no pudieron cubrirse las vacantes. La cofradía, visto la postura de esas personas, puso ese hecho en conocimiento de la Consellería do Mar y esta aclaró que la inasistencia a tres reuniones de la Xunta Xeral podría conllevar su sanción y expulsión de tales órganos”, expone el máximo responsable del pósito. Las denuncias judiciales Así las cosas, entiende que las razones esgrimidas por los socios que hace unos días abandonaron sus cargos (por “constantes denuncias, querellas y sentencias penales que afectan a quien debiera representarla”) no son ciertas. “No dimiten por causa de la existencia de procedimientos judiciales, sino porque era su intención y decisión desde hace meses bloquear e impedir el normal funcionamiento de la cofradía de Carril”, espeta. Villanueva reconoce que ha sido condenado por agresión con una sentencia “que aún no es firme”, si bien apostilla que “me condena a mí, José Luis Villanueva, no al patrón mayor”. Recalca que “prácticamente todas las denuncias y querellas contra mí, en mi condición de patrón mayor, han sido presentadas por los recientemente dimisionarios o por sus personas más próximas” . “Ninguna ha finalizado con una sentencia condenatoria y la inmensa mayoría han sido archivadas”, concluye.