El "error" en el polémico proyecto de los Caminos Escolares Seguros de Vilagarcía

Hasta tres veces repitió ayer la concejala de Mobilidade en el pleno de Vilagarcía que la puesta en marcha de los Caminos Escolares Seguros en la zona de A Lomba-Matosinhos supondrá la pérdida de “entre 25 y 30” aparcamientos, reafirmándose así en la cifra aportada por su gobierno al inicio de la polémica, cuando PP y Ciudadanos advertían de la eliminación de más de un centenar de plazas.

Lo que sí desveló la edil socialista en su comparecencia (solicitada por el Partido Popular para aclarar todas las dudas) fue que la pequeña plaza junto al Centro de Formación de Matosinhos se conservará, y por tanto también sus diecisiete estacionamientos actuales. “Es cierto que en el proyecto inicial el equipo redactor propuso eliminar esa zona de aparcamiento junto al antiguo matadero, pero fue desestimada por este gobierno. Cuando se subió el proyecto definitivo a la plataforma de contratación, esa propuesta gráfica se mantuvo y la referencia en la memoria también, y fue un error”, recalcó Paola María.

La seguridad de la comunidad educativa

La concejala fue respondiendo a cada una de las preguntas planteadas por los populares: “Se perderán las plazas de aparcamiento imprescindibles para garantizar la seguridad de las personas, para la mejora de la movilidad a los centros educativos, para ofrecer soluciones con el objetivo de incrementar y garantizar la comodidad, seguridad vial y los desplazamientos tanto a pie como en bicicleta. La prioridad de este gobierno es la seguridad de los más pequeños. ¿La suya cuál es?”, lanzó María Mochales a la bancada conservadora.

Apuntó que los cálculos de eliminar entre 25 y 30 plazas se han realizado por su ejecutivo y por los técnicos en base “al análisis de la accesibilidad y la seguridad de la comunidad escolar”.

Calle Fontecarmoa

En relación a la rúa de Fontecarmoa, aclaró que ahí “realmente no hay plazas de aparcamiento. Otra cosa es que se aparque igual, en concreto ocupando cuatro espacios. Con el proyecto se marcarán dos plazas”, respondió.

Con respecto al futuro carril bici en la rúa A Xunqueira, la representante municipal y arquitecta de profesión garantizó que permitirá el aparcamiento en línea como hasta ahora, así como la convivencia de vehículos, aceras ampliadas, carril bici y plazas de estacionamiento.

Cidade Amiga da Infancia

La edil de Mobilidade dejó la artillería pesada para su segunda y última intervención, tras escuchar a la oposición. Reprochó a los populares que en marzo de 2014, a instancias del gobierno de Tomás Fole y del que formaba parte Ana Granja, el pleno aprobó solicitar la inclusión de Vilagarcía en el programa Cidades Amigas da Infancia de Unicef, una red que tenía entre otros objetivos “convertir los entornos escolares en lugares seguros”. ¿Cómo? Priorizando la movilidad peatonal y ciclista en las inmediaciones o reservando lugares seguros para el aparcamiento de bicicletas, patines y patinetes para fomentar la movilidad activa en el centro, entre un listado de diez medidas.

Paola María también defendió que el Parlamento de Galicia, por unanimidad de todos los grupos, aprobó el Pacto Galego pola Infancia y que la propia Xunta desarrolló la Estratexia Galega para a Infancia que insta a la promoción de los caminos escolares seguros.

Buenas calificaciones

Alumnos del CEIP A Lomba ensayaron ayer acompañados de la concejala de Mobilidade y de la delegada en Galicia de STOP Accidentes, Jeanne Picard, el que será el primer Camino Escolar Seguro de Vilagarcía. A modo de “detectives de la movilidad” durante el trayecto entre el colegio y la plaza de abastos fueron anotando en un bloc las calificaciones de cada calle: el ancho de la acera, si los peatones cruzan por los pasos de cebra, coches bien aparcados, si hay árboles, si el tiempo para cruzar el semáforo es suficiente, ... Todo ello con una nota del 1 al 5.

Los alumnos pusieron un suspenso en toda regla a la calle García Caamaño, donde había numerosos coches estacionados en zona peatonal. También plantearon el cambio de ubicación de unos contenedores en la intersección de Matosinhos con A Xunqueira porque restan visibilidad en un paso de peatones. Por lo demás, las notas fueron buenas.

Respaldo mayoritario de la corporación para recuperar el nombre de Miguel Ángel

“Yo no tuve la suerte de conocerlo porque estudié en otro instituto, pero veo la emoción con la que mucha gente habla de él, incluso Juan Fajardo, que tan duro suele ser en los debates políticos”. El alcalde Alberto Varela se refería así ayer a Miguel Ángel González Estévez, cuya figura “trasciende el ámbito educativo”, ya que fue pionero, por ejemplo, en crear en 1987 el club de baloncesto femenino Cortegada. “Haremos todo lo posible para que se rectifique ese error y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Todos debemos pelear por ello”, afirmó el regidor socialista en alusión al cambio de nombre del IES Miguel Ángel González Estévez por IES O Carril.

Podemos y BNG se abstienen

Tanto el PP como En Común presentaron sus respectivas mociones contra esta polémica modificación que ha generado un importante movimiento ciudadano que está recogiendo firmas on line y de modo presencial (según Ana Granja ya se han superado el millar). En ambos casos la votación fue idéntica: PSOE, PP y En Común a favor de que el instituto recupere el nombre de Miguel Ángel aunque conviva con el de O Carril (como el aeropuerto de Barajas-Adolfo Suárez, ejemplificó Argimiro Serén), mientras que Podemos y BNG se decantaron por la abstención, alegando su respeto a las decisiones “soberanas” de un claustro de profesores y de un Consello Escolar.

Los argumentos de María de la O Fernández (profesora y miembro del equipo directivo de un colegio) y de Xosé Lois Leirós molestaron a Fajardo, exalumno de Miguel Ángel: “Una cosa es poner el nombre a un centro, que puede generar debate, y otra es retirarlo. No hay excusas. No me vale ni el corporativismo ni la arbitrariedad. Miguel Ángel dignificó el deporte en Vilagarcía y era una buena persona. No hay ninguna causa para retirarle el nombre”.

El concejal de Educación, Argimiro Serén, definió al exdirector fallecido como “una persona íntegra, un gran gestor, un magnífico director, un humanista y neorrenacentista”.

En relación a la desaparición del topónimo de Carril que alegan los defensores del cambio, Serén espetó: ¿Está en peligro el topónimo de Fontecarmoa porque su instituto se llame Fermín Bouza Brey? ¿O Sobradelo por el Cotarelo Valledor?”.

Por su parte, la portavoz del PP también se deshizo en elogios hacia Miguel Ángel, destacando que la sociedad vilagarciana “se suele movilizar poco y en este caso ha sido unánime”. “Le sobran méritos y le están faltando honores”, reivindicó Ana Granja.

Por parte de los impulsores de la recogida de firmas a través change.org se encargó de leer el manifiesto Lisset Reirís, quien destacó que González convirtió el instituto carrilexo en centro “referente de las artes y la cultura”. De hecho los alumnos hacían exposiciones regulares en una sala, teatro que salía fuera del centro o un festival de folk a nivel autonómico. “Fue un referente”, concluyó la portavoz.