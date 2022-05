La retirada del nombre de Miguel Ángel González Estévez al Instituto de Carril motiva el estupor en su familia

La decisión de retirar el nombre de Miguel Ángel González al instituto de Carril está provocando varias opiniones contrarias, tanto a nivel popular como en la propia familia del que fuera director del centro hasta su fallecimiento en 2003.

Cabe recordar que el cambio se produjo a instancias de una propuesta surgida en el claustro de profesores que fue aprobada también por parte del consejo escolar y oficializada por la Consellería de Educación con su publicación el pasado martes en el Diario Oficial de Galicia. Desde ese día, el centro ha pasado a llamarse IES O Carril.

María González, hija de Miguel Ángel González Estévez, confirmó el malestar de la familia tanto en las forma como en el fondo. “Me llamó Rosa Gómez, la directora, el pasado 8 de abril. Me comunicó que ya era oficial el cambio de nombre y que en unos días se haría público. El motivo de la llamada era para que no nos lleváramos una sorpresa, pero la sorpresa fue que no teníamos ni idea de que se había planteado retirar el nombre de mi padre”.

Acerca de los motivos esgrimidos por el centro al respecto de la decisión, María González sostiene que “me dijo que el claustro, por unanimidad, quería cambiar el nombre aludiendo que era los actuales profesores del centro ni le conocían. La directora también me dijo que ella no era partidaria de personalizar los centros de estudio con ningún nombre propio, pero no se me preguntó ni mi opinión ni nada”.

El sentir de la familia González García respecto a la decisión adoptada va más allá al apuntar que “la retirada de un nombre de una propiedad pública debería tener un motivo justificado, como así ha sucedido en otros casos. Cuando se le puso el nombre de Miguel Ángel González fue a consecuencia de una petición de muchas personas”.

Acerca de la razón de justificar la decisión en el desconocimiento de muchos miembros de la actual comunidad escolar de la figura de la persona homenajeada, María González sostiene que “estoy convencida que muchos alumnos que estudian en el IES Armando Cotarelo Valledor no saben quien fue esta persona. Y no por ello se plantea retirar su nombre del instituto. Solo me queda pensar que para retirar el nombre hay detrás una razón personal o una razón política”.

Tras hacerse público el cambio de nombre han sido muchas las muestras de apoyo recibidas por la familia. En esta línea, María González García considera que “la verdad es que prefiero quedarme con lo positivo. En un principio mis hermanos y yo llegamos a pensar que eran muchos los que no querían el nombre de mi padre en el instituto, pero nos ha quedado claro que la huella que él dejó sigue siendo grande entre profesores, exalumnos y muchas familias que lo conocieron”.

Añaden desde la propia familia que están interesados en saber a dónde irán a parar las letras de madera con el nombre retirado que talló José Granjel que lucían en la recepción del instituto. “Le dije a la directora que sean devueltas al escultor que se molestó en hacerlas para ocupar todo el hall. Como familia que somos nos gustaría saber qué se hace con esas tallas”, concluyó María González.

VeC quiere que el Concello rechace esta decisión

Vilagarcía en Común llevará la decisión de retirar el nombre de Miguel Ángel González al Instituto de Carril al pleno municipal. El objetivo es que el Concello de Vilagarcía rechace la modificación aprobada por la Consellería de Educación. Además quieren que se le traslade a esta institución la búsqueda de fórmulas “que permitan la convivencia del ambos nombres”.

Además, la petición de VeC pasa también por dar traslado del acuerdo al gobierno autonómico y a todos los grupos parlamentarios. El portavoz de este colectivo, Juan Manuel Fajardo, apuntó al respecto que “la decisión de nombrar como Miguel Ángel González Estévez al instituto de Carril contó con el consenso de la comunidad educativa y, sobre todo, del conjunto de la ciudadanía”.

Tampoco pasa por alto la figura del que fuera director del centro durante 15 años. Desde VeC recuerdan que “Miguel Ángel no solo era un director querido, era una referencia de participación y construcción comunitaria en nuestro concello”. Hacen alusión a este respecto a su papel fundamental en la creación de la Agrupación Deportiva Cortegada, club que presidió durante muchos años haciendo disfrutar a Vilagarcía de la élite del baloncesto femenino español. Fajardo concluyó reconociendo que “fue una persona que enseñó desde la práctica que la afiliación política no debe ser un problema para la convivencia y la colaboración. Desde la distancia ideológica siempre tendió puentes para construir una Vilagarcía mejor. Gente como él hacen de Vilagarcía un pueblo orgulloso, distinto y ejemplo de movimientos asociativos”.