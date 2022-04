Otra Semana Santa con carencias

José Cacabelos, el alcalde socialista de O Grove, advierte de que el turismo es “un motor económico fundamental”, pero también es consciente de los riesgos. Asume que esta Semana Santa “está resultando fantástica”, pero, al mismo tiempo, alerta de “deficientes infraestructuras y carencia de un plan integral” para toda Galicia.

¿Qué quiere decir? Que existe la posibilidad de “morir de éxito” y de convertir esta región en “un gran bungaló”; un destino masificado sin control alguno en el que se pierda la esencia que lo hace diferente a nivel nacional: gastronomía, paisaje, medio ambiente, ornitología, tradiciones y calidad de vida.

“Nadie puede estar en contra del turismo porque genera vida y riqueza, y además hemos vuelto a demostrar que somos un destino preferente en España”, sostiene el regidor. “Pero tenemos que hablar de turismo con mayúsculas y de lo que de verdad queremos ser en Galicia y en O Grove”, apostilla.

¿Por qué lo cree? “Porque ahora mismo nos la estamos jugando a causa de unas normativas sobre turismo y suelo de la Xunta que favorecen la especulación y la carencia de infraestructuras básicas”, añade.

Se refiere, por ejemplo, al “desdoblamiento de la vía rápida de Sanxenxo hasta A Lanzada, la renovación de la red comarcal de abastecimiento o la creación de conexiones por carretera para llegar a villas como la nuestra desde los aeropuertos y estaciones de ferrocarril gallegos”.

Hemos vuelto a demostrar que somos un destino preferente en España, pero tenemos que hablar de turismo con mayúsculas y de lo que de verdad queremos ser en Galicia y en O Grove José Cacabelos - Alcalde de O Grove

Lo que quiere decir es que “las potencialidades turísticas de Galicia y O Grove están fuera de toda duda, a pesar de lo cual nos encontramos con enormes carencias que debemos solventar entre todos cuanto antes, concretando qué tipo de turismo queremos y necesitamos y, sobre todo, buscando recursos económicos que permitan a los vecinos de nuestros pueblos tener una vida estable y no depender exclusivamente de dos o tres meses de trabajo intenso en verano”.

De lo contrario, pronostica, “en menos de una década las leyes de turismo y de suelo de la Xunta habrán convertido a Galicia en un campamento turístico sin estabilidad en los empleos y numerosos problemas añadidos”.

Dicho de otro modo, que “la normativa de la Xunta prescinde de la naturaleza, el encanto, la diferenciación y la exclusividad que nos caracterizan para favorecer los campamentos turísticos y los bungalós”.

Muy por el contrario, y volviendo a lo apuntado anteriormente, cree preciso que la Xunta invierta “en infraestructuras que trascienden del ámbito municipal, por ejemplo para mejorar el acceso a O Grove y evitar el problema de los atascos que se repiten cada año, cada vez con mayor frecuencia”.

Después de que durante el Viernes Santo volvieran a registrarse embotellamientos en el tramo de vía rápida que une la autovía con A Lanzada, Cacabelos reitera que “es un serio hándicap que nos limita, ya que a nadie le gusta venir a descansar y perder una hora en un atasco”.

En relación con esto, asegura que su gobierno “ha trabajado para evitar los atascos en el centro del pueblo, pero la Xunta sigue discriminándonos respecto a otros pueblos al permitirlos en la vía rápida, ya que parece que no le interesa que los turistas lleguen hasta O Grove”.

Y “ya no le vale la disculpa de que solo hay atascos algunos días de agosto, porque ahora se producen en cualquier momento entre abril y finales de octubre”.

Una “discriminación” que también dice apreciar en cuanto al abastecimiento de agua potable, “porque mientras la Xunta propicia más campamentos turísticos, algunos con más de mil plazas, lo que consigue es quintuplicar el consumo de agua, pero sin embargo se niega a reponer la obsoleta red comarcal” que llega a O Grove a través del mar, en el istmo.

“Insisto en que algún día podemos tener el pueblo lleno de gente y quedarnos sin agua potable, lo cual generará un problema de salud pública”, remarca.

Puerto deportivo

Tras volver a plantear estas demandas , reclama igualmente el puerto deportivo público, recordando que “somos el único pueblo de la ría de Arousa que no lo tiene, a pesar de ser una indiscutible referencia turística”.

“Somos un destino preferente para el turista español, que cada vez se inclina con más fuerza por visitar Galicia y piensa en nuestro pueblo como destino final, tal y como se ha constatado nuevamente en los últimos días”, espeta el alcalde.

Algún día podemos tener el pueblo lleno de gente y quedarnos sin agua potable, lo cual generará un problema de salud pública José Cacabelos - Alcalde de O Grove

El ejemplo de un turista de Bilbao

Pero, vuelve a insistir, “hay muchas carencias que solventar, pues hace días un turista de Bilbao me explicaba que salió a mediodía de su ciudad en avión y no llegó a O Grove hasta medianoche; y no puede ser que se tarde más en ese trayecto que en un vuelo desde Madrid a Estados Unidos”.

Esto “demuestra la mala planificación de la Xunta en cuanto a conexiones entre los aeropuertos de Santiago y Vigo, o las estaciones de ferrocarril de Pontevedra y Vilagarcía, con destinos turísticos como el nuestro”.

Abunda en ello para lamentar que “no hay un buen servicio de autobús que facilite esa llegada de visitantes, y algunos incluso tienen que hacer noche en Vilagarcía si llegan en tren, o coger un taxi, con el coste añadido que eso supone”.

Situaciones que “no son propias de un país moderno del siglo XXI, al igual que sucede si alguien está alojado en O Grove y quiere desplazarse a otros pueblos de O Salnés, la provincia o Galicia, ya que tampoco tiene un transporte público que le facilite esa movilidad”.

“Esto se resuelve con una gran área metropolitana desde Vilagarcía a Pontevedra que preste especial atención a Sanxenxo y O Grove”, sentencia José Cacabelos