Las tres "V": Vergüenza de Vertidos en Vilagarcía

El problema es que hay cosas que no cambian y machacan la buena imagen que la capital de la comarca trata de proyectar.

Vilagarcía está a tope de visitantes gracias a la celebración de la Semana Santa, su oferta hostelera y, sobre todo, la celebración de torneos como el Basket Cup, que atraen a cientos de personas de todo el país.

Unos visitantes que pueden alegrar la vista con una importante paleta de colores, tales como el ocre, el verde, el azul, y tantos otros que se encuentran en parques como los de Castro de Alobre y A Compostela, en sus playas, sus montes, puertos como el de Carril, la isla de Cortegada y el despejado cielo que estos días engalana la localidad.

El problema es junto a esa casi poética paleta de colores hay otra más pestilente y aborrecible, como es la formada por los colores blancos, marrones y grises derivados de vertidos de fecales, productos químicos u otros materiales que cada poco tiempo afectan al río Con, deslucen la imagen del centro de la ciudad y constituyen un atentado medioambiental tras otro.

Un problema que se arrastra desde hace demasiado tiempo y, quiérase o no, afecta a la ría más productiva del mundo: Arousa.

Este, el de los vertidos, es el calvario y la vergüenza que tienen que padecer esta Semana Santa los vilagarcianos y sus visitantes, a la espera de una resurrección del importante lecho fluvial que está llamado a ser el río Con.

Aunque solo será posible cuando se lance a Vilagarcía el salvavidas que la Xunta tiene preparado a modo de proyecto mediante el que corregir la red de saneamiento municipal.

Una ambiciosa, necesaria y urgente actuación que, valorada en 10 millones de euros, va a centrarse en el alcantarillado del entorno de Fexdega, Vista Alegre y la plaza de abastos, que son, precisamente, las zonas donde se repiten los vertidos al río, de nuevo el miércoles y en pleno Jueves Santo.

Ese es el mejor regalo que se puede hacer a Vilagarcía y sus visitantes, sobre todo si se cumplen las previsiones y se reduce el volumen de vertido actual en los porcentajes previstos, ya que la media anual es actualmente de unos 771.376 metros cúbicos, y según los estudios técnicos realizados, una vez ejecutada la obra –que se espera iniciar a finales de verano y tiene un plazo de ejecución de 24 meses– esas emisiones se quedarán en poco más de 20.000 metros cúbicos.

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, sabe perfectamente que el saneamiento es competencia municipal. Pero también es consciente de la necesidad de intervenir ante un problema tan grave como el que suponen los continuos vertidos al río que propician las enormes carencias que presenta la red de saneamiento de Vilagarcía.

De ahí que se destinen esos diez millones de euros a renovar el saneamiento en el margen izquierdo del río Con, a lo que se dará continuidad con la construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Todo ello decisiones que, evidentemente, no solo benefician a los vilagarcianos y sus turistas, sino también al conjunto de los arousanos y sus visitantes, ya que estas actuaciones en la capital de la comarca suponen un paso más para proteger esa fuente de riqueza que es la ría.

Mejoras en As Carolinas y A Mariña

Para corregir la deficiente red de saneamiento municipal no solo van a ser vitales trabajos como los proyectados, por la Xunta en el entorno el río Con. También obras de menor calado pero no por ello menos necesarias, como las previstas por el gobierno local entre la rotonda de Larsa y la residencia de mayores de la avenida de As Carolinas, donde se renovarán 62 metros de canalización, y en la avenida de A Mariña, en este caso para cambiar 18 metros de tubería y “reparar un punto en el que se producían frecuentes roturas”.

En Ravella detallan que la concejalía de Obras invirtió 9.395 euros en el material necesario para la primera de las obras y que los trabajos correrán a cargo de personal municipal, al igual que se ocupará de la segunda.