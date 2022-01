La fachada de la iglesia parroquial de Vilagarcía entra en quirófano

En cuestión de pocos días los más de tres metros de cruz falangista que preside la fachada de la iglesia parroquial Santa Eulalia de Arealonga, en el centro de Vilagarcía, se harán añicos. Los restauradores Iria López y Alejandro Pujales Souto, además del canteiro Manuel Campos Vilaverde, se encargarán de la demolición de la cruz, así como del listado de “caídos” que la acompaña a ambos lados. El Concello dedica a esta actuación que pretende dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica aprobada hace catorce años (en diciembre de 2007) 10.610 euros, de los cuales la mitad (5.916) se financian con una subvención de la Diputación.

Los expertos comenzaron ayer con los preparativos de la zona, vallando el perímetro e instalando la caseta de obra, unas tareas a las que probablemente hoy seguirán las catas. “Hasta que no comencemos con ellas no puedo anticipar nada. No hay documentación de cuándo se instaló la cruz, no sabemos cuántos centímetros está introducida en la fachada. Parece que el eje vertical está menos metido que los brazos, que son dos piezas de piedra suelta que probablemente estén más incrustadas, pero no lo sabemos seguro”, comenta Iria López.

Leones de Ravella y fuente de Vilaxoán

Su idea es reutilizar la piedra de la cruz a través de injertos para restaurar la fachada. “Primero se corta la piedra, luego se mete una caja en la parte trasera y se introduce el injerto, siguiendo la forma de los sillares de la fachada”, explica la restauradora vilagarciana, que ya se encargó de la limpieza de los leones y las jarras de Ravella, así como de la reparación de la fuente de la plaza Rafael Pazos, en Vilaxoán.

En las juntas de unión entre el injerto y la fachada se aplicará un patinado para matizar el contraste. En resumidas cuentas, la fachada de la Parroquial se someterá a un proceso de cirugía para quedar libre de símbolos antidemocráticos.

Para la realización de estos trabajos, el Concello de Vilagarcía tuvo que gestionar previamente la autorización del Arzobispado de Santiago y de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta al tratarse el templo religioso de un bien catalogado y protegido. El permiso de Patrimonio fue revalidado en abril del año pasado y el párroco también ha sido puesto al corriente de la actuación. De hecho ayer por la mañana estuvo con los restauradores presenciando el inicio de los preparativos para demoler la cruz, un derribo que no será efectivo hasta la próxima semana cuando se incorpore a las labores una máquina elevadora.

La inscripción de Primo de Rivera

La previsión de Iria López es que las tareas duren unos quince días, si bien todo dependerá del avance de las mismas.

Con seguridad se retirarán la cruz y la lista de “caídos”, mientras que la inscripción en la fachada de José Antonio Primo de Rivera está pendiente de alcanzar un consenso con Patrimonio sobre la solución para eliminarla, agrega López.