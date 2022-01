O Salnés avanza hacia los 3.000 positivos a la espera de las infecciones de Reyes

En total, O Salnés cuenta en la actualidad con 2.528 contagiados, lo que supone más del 2 por ciento de la población de la comarca. La tendencia es ascendente en todas las localidades, pero preocupa especialmente en las más pobladas, como son Vilagarcía, Sanxenxo y Cambados.

En Vilagarcía, el Sergas notificó ayer 1.010 positivos, lo que supone 74 más que en la víspera. El ritmo de infecciones en este ayuntamiento es muy acelerado, y los casos activos actuales triplican los que se habían producido a principios del pasado verano, cuando se produjo el anterior máximo histórico de la pandemia.

Las cifras presentes son también contundentes en Cambados, con 422 contagios, 25 más que el día anterior. Y preocupa igualmente la situación en Sanxenxo, con 316 positivos, 29 más que en la víspera. O Grove ya ha superado los 200 contagios, número que está rozando también Vilanova. Los demás concellos de O Salnés rondan el centenar de infecciones activas. Meaño tiene 101 casos (cuatro más que el día anterior); A Illa, 108 (tres más); Meis, 95 (siete más); y Ribadumia, 83 (cuatro más).

En cuanto a las hospitalizaciones, en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés parece cumplirse el paradigma de que la ola actual provoca menos cuadros graves. De hecho, solo hay siete personas en la UCI de Pontevedra. Pero las hospitalizaciones en planta siguen aumentando. El crecimiento es lento, pero sostenido. Ayer, había 43 ingresados, tres de ellos en O Salnés.

Muere un hombre de 69 años en el hospital arousano

El COVID-19 sigue causando la muerte de vecinos de O Salnés. Y no solo fallecen aquellos que han sido ingresados en las unidades de cuidados intensivos. El Sergas notificó ayer el fallecimiento en el Hospital do Salnés de un hombre de 69 años. Según el parte oficial, tenía patologías previas. En lo que va de semana ya han muerto dos personas que estaban ingresadas en el Hospital do Salnés, puesto que el martes se hizo oficial el fallecimiento de una mujer de 84 años. Como en el caso anterior, también presentaba enfermedades anteriores, pese a lo cual estaba siendo atendida en el centro sanitario arousano.

Anteayer, la gerencia del Sergas indicó que el COVID había acabado con la vida de una mujer de 87 años que estaba en Montecelo. También presentaba patologías previas. Desde el inicio de la pandemia, el coronavirus ha causado la muerte de 232 personas en el área sanitaria Pontevedra-O Salnés.