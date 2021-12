Aragunde acusa a la izquierda del cierre de la asociación Esperanza Salnés

El portazoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, acusó ayer a la izquierda del cierre de la asociación Esperanza Salnés. “Esto con el PP en el gobierno de Cambados no hubiese ocurrido. Si yo fuese alcalde de Cambados se me caería la cara de vergüenza si cerrase Esperanza Salnés”.

El colectivo anunció anteayer viernes su disolución tras casi 25 años de trabajo en favor de niños con discapacidad. Su cierre obligará a 13 familias a buscar otros recursos terapéuticos para sus hijos, al tiempo que quedan en el paro cinco profesionales.

Luis Aragunde acusó a la izquierda de la crisis del colectivo, afirmando por ejemplo que, “no recuerdo ninguna visita a Esperanza Salnés ni de Carmela Silva ni de Fátima Abal”, en alusión a la presidenta de la Diputación y a la alcaldesa. Subrayó también que el PSOE gobierna actualmente el Ayuntamiento de Cambados, la Mancomunidade do Salnés y la Diputación, por lo que no entiende que no hubiesen hecho algo por evitar la desaparición de la entidad.

El portavoz del PP cambadés aseveró también que, “durante años, la Diputación no le dio ni un solo euro a Esperanza Salnés”, y acusa al Concello de Cambados de incrementar la cuantía de las subvenciones municipales, “para ocultar las vergüenzas de la Diputación”. “Taparon con dinero de todos los cambadeses lo que dejaron de aportar otras administraciones”.

Para Aragunde, los políticos que más se implicaron con Esperanza Salnés fueron siempre los del PP, y citó a Rafael Louzán, expresidente de la Diputación, al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y a José Manuel Cores Tourís, que fue alcalde y delegado de la Xunta. En contraposición, tildó de “vagos” a los miembros del actual bipartito.