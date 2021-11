Buscan con esperanza a 18 arousanos asesinados tras el golpe de Estado del 36

Pese a esta ingente tarea que quedar por hacer, Vilagarcía dio ayer un paso de gigante con el inicio de los trabajos de exhumación de la única fosa común de la Guerra Civil que hay documentada en la ciudad. Se encuentra en el cementerio municipal, en Rubiáns, donde un equipo multidisciplinar liderado por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) busca con esperanza los restos mortales de 18 arousanos asesinados entre 1936 y 1937, tras el golpe de Estado.

Equipo multidisciplinar

Arqueólogos, antropólogos e historiadores llegaron a las ocho y media de la mañana al camposanto para comenzar la excavación, la primera que Histagra (Historia Agraria e Política do Mundo Rural) y otros tres grupos de investigación llevarán a cabo en Galicia durante los próximos cuatro años. También participa el Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) con el reputado antropólogo Fernando Serrulla y el equipo de Ángel Carracedo, uno de los mejores genetistas del mundo, para el análisis del ADN en el caso de encontrar a los fallecidos.

30 metros cuadrados excavados de 100

En la primera jornada (transcurrió de 8.30 a 17.00 horas aproximadamente) no hubo suerte. De una superficie de 100 metros cuadrados que se prevé excavar, ayer se horadaron unos 30 a una profundidad de metro y medio, según cifra el arqueólogo director de la excavación, Francisco Alonso Toucido.

En el 40% de las fosas los trabajos concluyen sin éxito

Aunque llovió en determinados momentos del día, la colocación de una carpa fue suficiente para poder continuar los trabajos. Los expertos confían en que a lo largo del día de hoy se produzcan novedades, si bien apelan a la prudencia, ya que en más del 40% de las fosas de cementerios no aparecen restos. Así se desprende de la tesis doctoral de Fernando Serrulla.

El antropólogo destaca que “esta no es una investigación forense al uso”, puesto que no está judicializada y él asiste al arqueólogo forense para identificar los huesos. No obstante, aclara que “el símil más parecido es el de una investigación de la escena de un crimen”. Por ello, se persiguen los cinco objetivos de cualquier muerte: determinar el origen, la fecha, la causa (si es una muerte suicida, criminal o natural), las circunstancias y la identificación. Como mucho se podrá cotejar el ADN de diez de las 18 víctimas al disponer de familiares directos dispuestos a hacerse las pruebas.

Evidencias escritas

El catedrático en Historia Contemporánea y coordinador del proyecto, el profesor Lourenzo Fernández Prieto, señala que cuentan con referencias documentales de 16 de los 18 fallecidos (de dos la información disponible era mediante vía oral). “Hay muchas evidencias escritas como el Registro Civil, el libro del cementerio, procesos judiciales abiertos aunque se matasen con paseos...”. También disponen de fotografías aéreas y testimonios, entre otros, de enterradores jubilados.

Por su parte, los arqueólogos de Tempos (empresa que ya trabajó en Cálago o San Sadurniño) tomaron muestra de los distintos niveles de sustrato y cuentan con un GPS subcentimétrico cuyo margen de error es inferior al centímetro. Realizan la excavación con medios mecánicos pero también manuales para mayor precisión. Además de huesos, aspiran a encontrar impactos de bala o efectos personales que “habría que exponer en museos para su preservación como evidencias de la represión”. Por ahora la incógnita sigue en el aire.