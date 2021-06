Los hosteleros de Vilagarcía esperan un buen verano que comienza con tres festivales encadenados

Los hosteleros de Vilagarcía afrontan el verano con optimismo. El presidente de Ahituvi, Ricardo Santamaría, señala que ya hay turistas por la ciudad y que algunos negocios están trabajando al nivel de años anteriores. “La situación se está empezando a normalizar pero no debemos olvidarnos de que la pandemia no ha terminado, hay que tener cabeciña”, apostilla el hostelero. Aplaude el fin de la obligatoriedad de llevar mascarilla al aire libre, si bien insiste en que “la nueva normalidad de momento no es 100% segura”.

Clasclás, "Ás 9 na praia" y Atlantic Fest

En las buenas expectativas del sector también influye la programación de eventos culturales que ayudan a dinamizar la ciudad. Y es que durante más de un mes en Vilagarcía se estará celebrando algún festival, puesto que se desarrollarán tres consecutivos, uno detrás de otro. Se trata del Clasclás, “Ás 9 na praia” y Atlantic Fest, que inundarán la capital arousana de distintos estilos musicales del 26 de junio al 24 de julio.

El Festival Internacional de Música Clásica arranca mañana con un concierto del Trío Guarneri de Praga a las 21.00 horas en la Praza da Peixería, escenario elegido para todos los recitales hasta el 2 de julio a excepción del protagonizado por Uxía, que tendrá lugar en la playa de A Concha y que supondrá el pistoletazo de salida de “Ás 9 na praia”, puesto que ambos festivales volverán a fusionarse.

El evento cultural más consolidado: 11 años

El concejal de Turismo, Álvaro Carou, y el presidente de Ahituvi, Ricardo Santamaría, presentaron ayer en los jardines de Ravella la programación de la 11ª edición del chill out en la playa, el evento cultural más longevo de Vilagarcía. “Es un auténtico festival que supo adaptarse y crecer. De hecho fue el primer evento en Galicia que demostró que estando sentados se podía ofrecer ocio de calidad y disfrutar”, defiende el edil socialista, quien anima a los vilagarcianos a asistir y a promocionarlo.

Cartel 100% femenino

Este año también habrá conciertos al atardecer, mientras que las pinchadas se sustituirán por selecciones musicales, por lo que no necesariamente los dj’s tendrán que pinchar. Nuevamente estarán protagonizadas por aficionados como Fran Chuco, Pablo Galbán, Celso Callón, Xoanqui Ameixeiras, Nico o Estela.

En el apartado profesional, los conciertos serán 100% en clave femenina. Un cartel “a la altura de cualquier festival de Galicia y que nada le tiene que envidiar a otros”, destacan desde la organización.

El 1 de junio abrirá la programación Uxía, a la que acompañará Sergio Tannus a la guitarra. Silvia Penide, que ya actuó en Santa Rita, repetirá en Vilagarcía pero en solitario, en un formato más íntimo. Será el 5 de julio, y antes, el día 3, estarán Zeltia e Irevire.

La pontevedresa Cora Velasco, que formó parte del cartel del Portamérica de hace dos años y del Son do Camiño suspendido de 2020 estará en “Ás 9 na praia” el día 7. Carolina Ruibosa el día 9, MJ Pérez el 11 y la cambadesa Pauliña el 13.

Aforo para 140 personas

Los precios de las bebidas se mantienen igual que el verano pasado y no es necesario realizar reserva previa para asistir a los conciertos. El aforo está limitado a 140 personas divididas en mesas de cuatro o seis asientos. El recinto estará abierto de 21.00 a 00.30 horas.

El 12 de julio no habrá actuación debido al inicio en el mismo enclave, el pinar de A Concha, del Atlantic Fest, con el concierto de Ortiga.

Este festival que se desarrollará del 12 a 24 de julio en Vilagarcía utilizará cuatro escenarios distintos. Además de dos en la playa urbana, algunos espectáculos se llevarán al Auditorio o a la Praza da Peixería. En todos los casos el público deberá estar sentado y las entradas se compran para cada concierto.

Un 66% de reservas confirmadas para julio y un 70% para agosto La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, al igual que la hostelería vilagarciana, afronta la temporada estival con optimismo y al mismo tiempo con “todas las cautelas ante los múltiples factores que podrían interferir en las previsiones”. Silva presentó ayer las estimaciones y reservas en las Rías Baixas. En el caso de O Salnés, los hoteles cuentan con un 66% de reservas para el mes de julio, una cifra por encima de la media de la provincia (57,2%) pero que desciende en los principales concellos turísticos como Sanxenxo (63,6%) y O Grove (54,8%). Para agosto la estimación en las Rías Baixas se sitúa en un 66%, aunque el sector calcula que si la situación epidemiológica se mantiene sin cambios, las reservas podrían incrementarse hasta un 15%, superando así una ocupación del 80%. Por ahora en O Salnés ya están confirmadas para agosto el 70,9% de las plazas, la ocupación más elevada de las comarcas costeras de la provincia.