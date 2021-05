Un brindis por el albariño y la D.O. Rías Baixas

El presidente del Consello Regulador Rías Baixas, Juan Gil de Araujo, y el grupo “La Casa de los Ingleses”, que amenizará el momento, protagonizarán la actividad en esta Denominación de Origen, invitando a los ciudadanos a descorchar una botella de vino con su sello de calidad, servirse una copa y participar en el brindis colectivo online.

Una cita festiva, participativa y reivindicativa

Es, como en los cinco años anteriores, una cita “de carácter festivo y participativo” que sirve para reivindicar el vino con D.O. y los valores ligados al mismo, tales como “calidad, diversidad, autenticidad, arraigo cultural, estilo de vida saludable, protección del medio ambiente y sostenibilidad”.

De igual manera, hay que insistir en que la convocatoria de este año también quiere “hacer un llamamiento a reconocer el valor diferencial del vino D.O. como una joya de nuestro patrimonio, al igual que existen otro tipo de joyas culturales, paisajísticas o gastronómicas en las distintas regiones de España”.

Promocionar el producto y la zona

Como ya avanzaba FARO hace días, lo que se quiere es “ayudar a promocionar tanto el vino D.O. de una zona, como la zona misma”, es decir, divulgar los valores del albariño y las potencialidades de todos y cada uno de los municipios integrados en las Rías Baixas, haciendo hincapié en los pertenecientes a las subzonas productoras de Condado do Tea, O Rosal, Ribeira do Ulla, Soutomaior y Val do Salnés.

¿Quieres participar en el Movimiento Vino DO? Súmate al brindis virtual colectivo el sábado 8 de mayo a las 13:30 horas compartiendo el tuyo en tus redes sociales.¿Sabes cómo? Sigue los pasos ▶ y usa el hashtag #vinoDOjoya @MoVinoDO#VinosRíasBaixas #GustaAllíGustaAquí pic.twitter.com/lBbmJl3p5i — D.O. Rías Baixas (@Rias_Baixas) 5 de mayo de 2021

Se trata, en definitiva, de brindar por el vino con D.O. Rías Baixas, su zona y las joyas del patrimonio histórico-artístico, gastronómico, paisajístico y natural de este territorio, tales como lugares emblemáticos, museos, monumentos y momentos que ayudan a enriquecer al albariño.