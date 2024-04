Un brindis por la democracia en Vigo

Con el ambiente político a nivel nacional profundamente enrarecido y crispado, lleno de mentiras y ataques personales, resulta extraño pensar que representantes públicos de partidos rivales se sienten a comer y charlar. En Vigo, siete de los 27 concejales de la primera corporación municipal surgida de las urnas tras la dictadura franquista en 1979 dieron una lección de compromiso democrático: Carlos Núñez, Francisco Santomé, Miguel Barros, Xavier Alonso, Xosé Manuel Castedo, Salvador Fraga y Teodoro Piñeiro se reunieron en el restaurante Rosalía Castro, en la calle Castelar, para recordar aquella época, ponerse al día y analizar el escenario actual. Lo hicieron un 25 de abril por ser el aniversario de la Revolución de los Claveles portuguesa, movimiento que, en 1974, unió al pueblo para acabar con la dictadura fascista. También Italia conmemoró ayer su fiesta de la liberación del fascismo.

Reunión de la corporación viguesa, ayer, en un restaurante del centro. / Alba Villar

“Fuimos ejemplo de relación unitaria y convivencia política, sin griterío. La primera corporación fue el primer testimonio de la democracia municipal tras el franquismo, sin fisuras, pactando todos los acuerdos y proyectos. Se diferencia mucho del ambiente actual de la política”, reconoció Carlos Núñez, exedil del Partido Comunista. Señaló que, por motivos personales o porque ya no nos acompañan, no pudo contar con más compañeros este encuentro: el primero se celebró en el 2000 y ya suman unos cuantos; el último, hace dos años. El siguiente será “en breve”. En aquel pleno, convivían el partido mayoritario, UCD, el PSOE, el Partido Comunista, Unidade Galega, Alianza Popular (PP) y el BN-PG (actual Bloque).

Núñez destacó poco antes del encuentro con sus excompañeros en el Concello la necesidad de “hacer una exaltación del municipalismo como testimonio de democracia constitucional”. “No puede ser dictatorial y gritón, y se debe descentralizar el territorio. En Vigo, se tiene que lograr de una vez el área metropolitana, doblegada por el poder judicial”, apuntó. También reseñó la urgencia de “descentralizar la participación ciudadana y alimentarla”, así como de crear puentes “con todas las instituciones”. El objetivo: “crear bases para el bienestar ciudadano”, una meta a la que se llega con concordia y respeto.

“Somos un recuerdo municipalista, una bandera del primer testimonio de democracia municipal, un ejemplo de que no hay fisuras entre nosotros independientemente de los partidos a los que podamos representar”, añadió Núñez antes de indicar que esta cita de hermanamiento “ayuda a despejar tramas y costumbres que todavía existen del tejido franquista”. “El franquismo caló hasta la médula de la sociedad y está metido en muchos sectores, sobre todo, en forma de costumbres. Las mentalidades y las generaciones que han venido no saben lo que es el franquismo ni el poder de aquellas raíces anticonstitucionales que ha dejado”, sentenció.

Salvador Fraga, exconcejal del PSOE, recordó que, en 1979, “la prioridad era no defraudar a la ciudadanía”, algo que sí ocurre ahora. “Vivíamos en un equilibrio muy difícil y trabajamos mucho en mantener un ambiente político sano para resolver problemas. Colaboraron los de más a la izquierda, los de más a la derecha y los de más al medio. Ahora, no se dan esas circunstancias”, lamentó antes de apuntar que, para recuperar ese ambiente propicio, es necesario enterrar las mentiras en favor del respeto: “No se puede tratar de engañar”.

Concordia y responsabilidades

También acudió Miguel Barros, exedil socialista. Puso en valor la concordia de aquella corporación, en la que “a dirección recaía na Alcaldía, pero todos os concelleiros de todos os partidos tiñan responsabilidade”. “Esta condición dáballe pluralismo á xestión e permitía a cada un dos concelleiros ter opinións fundadas”, comentó antes de señalar que “a opinión pública parece demandar un criterio menos violento e colérico na relación entre as forzas que opinan diferente e teñen programas diferentes, un ambiente máis elegante”.

Al igual que Núñez, Barros puso el acento en la importancia de fomentar la participación ciudadana en Vigo: “A política queda reducida a un monólogo do poder monótono e cansino, representado, neste caso, pola Alcaldía. Agradeceríanse fendas a través das cales se puidera debater, algo que non sucede actualmente. Isto vai desanimando os participantes, que quedan desautorizados. Cando nós chegamos no 79, había un vigoroso movemento cidadán, cunha participación política moi plural e extensa, activismo sindical… Un panorama propio dunha cidade como Vigo. Hoxe, isto non sucede”.

