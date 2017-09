La Semana de la Moda de Madrid brilla con diseño gallego

La temporada de las Fashion Week (Semanas de la moda) ya ha despegado en el mundo. Tras el arranque de la misma en Nueva York, se suma la plataforma madrileña que, en esta edición, brillará con propuestas de diseñadores gallegos entre los que figuran varios gallegos. Roberto Verino ofrecerá su desfile a las 20.00 horas de hoy desde la galería de cristal del Palacio de Cibeles. La madrileña que trabaja y vive parte del año en Vigo -y que cuenta con un taller en Pontevedra- Inés Núñez (INuñez) mostrará sus propuestas mañana en Ifema. El coruñés, de Betanzos, Jorge Vázquez, uno de los nombres más fuertes de la moda española actual, lo hará el lunes. Por su parte, la firma Outsiders Division -del pontevedrés David Méndez y otros dos socios- adelantará su freca y atrevida propuesta el martes dentro de la pasarela reservada a los diseñadores emergentes, Samsung EGO.Finalmente, la también gallega Amai Rodríguez despuntó esta misma mañana en una experiencia especial con Desigual.

Desde la firma, explicaron que pretenden "apoyar a los jóvenes talentos" por lo que han seleccionado cinco. Cada uno de ellos, ha vestido cinco maniquíes con prendas de su autoría combinadas con prendas de Desigual de la actual campaña. Además de esta acción, Amai Rodríguez -que desfiló años atrás en el EGO encandilando a todos con su elaborada aportación- ha facilitado charlas y participado en talleres durante la mañana.

El próximo asalto gallego en la Fashion Week será de Verino cerrando los desfiles de hoy de la pasarela madrileña. Presentará la colección de otoño-invierno -la mayoría de las marcas mostrarán su apuesta para la próxima primavera- que ya se puede comprar en sus tiendas físicas o en su web. Al igual que en su anterior desfile en la pasarela madrileña, apuesta por el concepto de desfile "see now, buy now" (ve ahora, compra ahora) que desde hace unos años penetra en el mundo dela moda. Con él, se muestran prendas que se pueden adquirir hoy mismo y no dentro de un año como el antiguo concepto establecía.

Bajo el nombre de "Paris je t´aime", homenajea a la ciudad donde la aguja y el hilo se convirtieron en talismán y pan de cada día. En la capital gala, comenzó su historia al darse cuenta de que quería dedicarse a la moda.

El siguiente desfile con marca gallega será el día 18 con Jorge Vázquez; mientras que la viguesa Isabel Núñez -conocida por su exquisito atelier para novias- mostrará su propuesta el viernes 15. La creadora olívica se incorpora al programa general de la cita.

En la pasarela reservada para emergentes, la Samsung EGO, desfilará el martes 19 la firma galaica Outsiders Division. Sus estilismos vienen firmados por David Méndez, un artista multidisciplinar, que arrancó la firma en 2012 creando gorras para años después abrir el embudo de la creación a prendas.

Outsiders será una de las 47 marcas y creadores que participarán en la Madrid Fashion Week que arranca el próximo día 12 con el desfile de Duarte Madrid, dentro de la sección OFF.

Nuevamente, la pasarela es apoyada por firmas como la gallega Inditex, Mercedes Benz o L´Oréal, entre otras.

Una cita para tener en cuenta será un desfile con alma reciclada, con la aportación de Ecoembes. María Clè Leal (vestimenta) y Etxaburu (complementos) mostrarán sus creaciones en sendas colecciones cápsula elaboradas con tejidos fabricados a partir de antiguos envases de plástico.