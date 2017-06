Un proyecto audiovisual que llamó la atención de Feijóo

Los alumnos de 5ºB del CPI Santa Margarita de Moraña iniciaron a comienzos del presente curso un proyecto audiovisual para trabajar las competencias lingüísticas. Y dada la evolución de la idea, se propusieron entrevistar al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que atendió su carta y se prestó. Su profesor, Mateo Campos, explica que esta ha sido la pieza audiovisual más visible de un plan que ha logrado "subsanar" los grandes problemas que el centro tenía en cuestión de aprendizaje de lenguas. "No todos sacan grandes notas, pero sí se ha notado evolución", sentencia.

Un proyecto audiovisual tan ambicioso que logró llamar la atención del mismísimo presidente de la Xunta de Galicia. El tutor de 5ºB y Jefe de Estudios de Educación Infantil y Primaria, Mateo Campos, inició a principio de curso un plan para el trabajo de las lenguas.

La idea era hacer dos programas de "Disque-TV" cada trimestre, fuesen reportajes o entrevistas. Sin embargo, la aceptación de los alumnos fue mayúscula y al poco tiempo pasaron de querer realizar dos contenidos cada tres meses a hacerlos prácticamente cada semana. "Hasta yo mismo me sorprendí. No me esperaba una implicación tan grande", comenta Campos.

Los alumnos realizaron primero espacios para dar a conocer el centro. Con la ayuda de su profesor, ellos mismos ejercían como productores, cámaras, sonidistas y realizadores. Y todo con tres tabletas del centro. Finalmente, ellos mismos redactaban la explicación de cada uno de los vídeos, que eran subidos al blog "De centímetro a centímetro".

Poco a poco, los objetivos se le fueron quedando pequeños y para las vacaciones de Semana Santa, Mateo García les propuso que pensasen una persona ajena al centro para ser entrevistada. "Yo pensaba que me vendrían diciendo Messi o Cristiano Ronaldo, pero un alumno propuso a Feijóo y a todos les encantó la idea", explica el docente.

Entonces le enviaron una carta solicitándole una cita. Fueron semanas de espera, en las que aprovecharon para realizar otros trabajos. Y cuando ya no aguardaban una respuesta, llegó la contestación. El presidente les emplazaba para una entrevista cuando quisiesen. Y decidieron ir al Parlamento para aprovechar y, de paso, conocer las instalaciones.

"Tanto él como su jefa de prensa fueron muy amables y atentos con nosotros. Encantadores. Nos permitieron grabar con ellos 45 minutos en los que los alumnos le preguntaron cuestiones de todo tipo. Lo más llamativo es que nos dejó entrever que su deseo es no presentarse a las elecciones del 2020 para la Xunta", destaca Mateo.

El profesor recuerda que comenzaron a preparar la entrevista dos semanas antes. "Fuimos confeccionando las preguntas por diferentes temáticas y eligiendo los roles. Teníamos que seleccionar a entrevistadores, cámaras, sonidistas, realizadores... Para los puestos en los que se presentaban más voluntarios que huecos teníamos, hicimos un sorteo", profundiza el profesor.

La de Feijóo será una de las últimas piezas que los jóvenes estudiantes han producido. La siguiente que verá la luz será una entrevista a Luisa Piñeiro, la alcaldesa del municipio. Ahora, con el curso ya prácticamente finalizado, Mateo García hace balance: "Es el primer año de este proyecto, que incluye también la redacción de folletos turísticos y los resultados son positivísimos".

Ortografía y expresión

El jefe de estudios asegura que, de media, la ortografía mejoró "un 40%, mientras que la lectura de los niños aumentó un 20% en velocidad. Hay cuestiones que no son tan tangibles como la expresión oral y la cooperación y competencias sociales, que han sufrido también una enorme evolución positiva", recalca Mateo García, que recuerda que "el año pasado la clase había padecido varios conflictos y este año no ha habido porque saben que necesitan llevarse bien con el compañero".

Ya pensando en el curso próximo, el profesor asegura que la intención es "implicar a los demás profesores en el proyecto". Actualmente ya está en Sexto y también se trabaja indirectamente de esta forma en Primero y Segundo. Pero pretenden llegar a más, aun sabiendo que "es complicado porque la coordinación es difícil".

El objetivo, explica, no es otro que "conseguir que los niños sean los protagonistas y aprendan de una forma en la que se sientan implicados e importantes". "Estamos trabajando el mucho componente emocional, incluso con asignaturas propias, porque es vital", finaliza. Y los resultados, lo demuestran.