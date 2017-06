Anduxía reclama que se incluya Banda do Río en las analíticas de la Xunta

Playa de Banda do Río, en Bueu. // Gonzalo Núñez

La Asociación Ecoloxista Anduxía de Bueu ha presentado un escrito para reclamar a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que incluya de nuevo la playa de Banda do Río en las analíticas periódicas que realiza en arenales de toda la comunidad autónoma. También solicita que se publiquen los resultados en la web oficial y en el propio arenal. El colectivo ha mostrado su preocupación por la eliminación de Banda do Río del centro oficial de Augas de Baño de Galicia, y lo califica de "irresponsabilidade", al tratarse de una playa urbana "frecuentada no verán por milleiros de veciños e visitantes". A esto hay que añadir las actuaciones de saneamiento realizadas por Concello y Aqualia en este periodo.

Anduxía apunta que si el problema es que puedan existir vertidos fecales en el Río Bispo "habería que seguir traballando para un saneamento integral do río, pero non deixar de controlar a praia poñendo en risco a saúde dos bañistas".