El PP apoyará al gobierno en la ampliación de Lalín 2000 si crea un censo de demanda

La ampliación del parque empresarial Lalín 2000 y la decisión del gobierno de renombrar cuatro rúas del núcleo urbano continúa siendo motivo de disputa entre el principal partido de la oposición y el ejecutivo. El nuevo portavoz del Partido Popular lalinense, Javier Blanco, se estrenó ayer en solitario para repasar unas cuestiones sobre las que ya se había pronunciado su grupo.

Semanas atrás el cuatripartito hizo pública una comunicación de la Xunta en la que le transmitía que la 4ª fase de Lalín 2000 no estaba justificada. Días después el conselleiro de Industria, Francisco Conde, introdujo en el debate un elemento más optimista que, aun sin convencer al gobierno local, ya abría la puerta a la posibilidad de la extensión del área empresarial, invitando al Concello a elaborar un registro de demanda que determinase las necesidades reales de suelo. Blanco Carballal entiende que esta vía es la más razonable y compromete que el PP respaldará al gobierno en la demanda de ampliación del parque si se crea este censo de demandantes. En primer lugar indicó que quizá el gobierno no hubiese entendido el mensaje de su partido y remarcó que los populares sí están a favor del desarrollo de la 4ª fase -pendiente desde hace casi una década-. "Las políticas de hoy no son las de hace veinte o treinta años", dijo, recordando que fruto de la puesta en marcha de demasiadas áreas industriales, algunas de ellas en la actualidad "están llegas de tojos". Incidió en la conveniencia de que el Concello se implique en la creación de este registro "para ir todos de la mano" en esta reivindicación ante la Xunta. Por último, expuso que si fruto de ese censo se concluye que son necesarios 1.000 metros habrá que pedir el doble, siguiendo esta proporcionalidad, para que Lalín cuente con una reserva de suelo suficiente para sus necesidades.

Por otro lado, en relación al conflicto con el gobierno por el nombramiento de calles, Blanco alegó que el PP no está en contra de este tipo de medidas, pero sí que se tomen sin consenso y solo por imposición del cuatripartito. Confía en que el ejecutivo tramite la solicitud plenaria para el encargo de un informe jurídico del asesor municipal o externalizándolo que concluya si los decretos de la Alcaldía relativos a la nueva denominación de las rúas Bos Aires, C, D y F se ajustan a derecho o no, como entienden los populares.

El PP anunció el fin de semana la presentación de un recurso de reposición y, en caso de que el gobierno municipal haga caso omiso a su solicitud, que también incluye la suspensión cautelar de dichos acuerdos, este asunto podría acabar en los tribunales. Sobre la composición de la comisión del callejero, atribuyó la negativa del grupo municipal del PP a formar parte del mismo por la composición de este órgano consultivo. Dijo que siete de los 12 miembros pertenecen a algún partido político, una vez que Compromiso por Lalín (CxL) tiene un "representante" dos el BNG, otros tantos el PSOE y En Marea. "No cuestionamos los nombres, pero estamos convencidos de que si el PP dentro de la comisión hiciese propuestas, no iban a salir adelante", apuntó, por precisamente la representatividad de la comisión. El portavoz popular respondió a Compromiso, que anteayer insinuó que la formación conservadora no deseaba que un ilustre vecino de Cercio se sumase al callejero con su nombre. Blanco dijo que no era cierto que el PP solo se preocupase por esta parroquia por las elecciones y comparó las nulas inversiones en Cercio en estos tres años con el nuevo centro social o la parcelaria impulsadas antes. Indicó que los vecinos de este núcleo sí están a favor de que Nuno Eanes de Cercio tenga una calle en el núcleo urbano, pero Cercio precisa más compromiso del gobierno que la instalación de unas chapas en el local parroquial en el centro social, prueba de la despreocupación del ejecutivo por Cercio, algo que no ocurría con Paz Pérez como edil.