Móvete, comerciantes y placeros de A Estrada secundan la campaña "En negro contra as violencias"

Comerciantes, hosteleros y placeros de A Estrada se posicionarán este mes en contra de la violencia de género secundando la iniciativa de Móvete, que ha querido sumarse a la campaña En Negro Contra as Violencias asumiendo el coste de la cartelería con fondo negro y letras blancas que los negocios locales tendrán a su disposición desde ya en un triple formato. Bajo los lemas "Contra as violencias", "Antes, mentres e despois do Black Friday, en negro contra as violencias" y "Espazo libre de violencias machistas" son los lemas de esta campaña, a la que -según detalló la edil Mar Blanco- han querido adherirse la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) y la Asociación de Praceiros do Novo Mercado (Apranome) con el objetivo de poner su granito de arena contra la violencia contra las mujeres.

Blanco -que ayer compareció acompañada del integrante de Móvete Miguel Carballo para presentar la cartelería con el presidente de la ACOE, Alfredo González- animó a todos los comercios, bares y restaurantes locales -incluso a los no integrados en ACOE y Apranome- a sumarse a esta iniciativa. La edil y otros integrantes de Móvete irán negocio a negocio ofreciendo la cartelería, cuya impresión financiará esta fuerza política. Pide que la cartelería se mantenga hasta después del 25-N.

Por su parte, el presidente de los comerciantes aplaudió la iniciativa y animó a los estradenses a participar. Asintió cuando Blanco afirmó que ya propuso que A Estrada se adhiriera a esta iniciativa -nacida en 2015 en Santiago- en la Mesa Local de Comercio sin que su propuesta tuviese éxito. El presidente de los comerciantes recordó que también en la ACOE se había pulsado el interés de los asociados por poner los escaparates en negro pero que solo se habían anotado 5.