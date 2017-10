El estradense Lucas Terceiro dirige el videoclip del televisivo Fernando Tato

Tras su primer disco en solitario, El animal en mi, el músico gallego Fernando Tato presentó nueva banda, Fernando Tato y Los Animales, y nuevo álbum de estudio, Flores Raras, que se publicará en 2018. Como adelanto el actor conocido por sus papeles en series de la televisión gallega como O Faro, Libro de Familia o Matalobos, ha presentado sus dos primeros singles: Todos los gallegos y Bailando extrañamente. El primero de ellos ya cuenta con su videoclip y este ha sorprendido por su marcado carácter estradense. El responsable es el publicista Lucas Terceiro, quien ha realizado su primera incursión como director con un videoclip para el que eligió dos conocidas localizaciones de A Estrada, el abandonado Hotel Summa, y el Areal de Berres. Como asistente de dirección Terceiro contó con el también estradense Jorge Castro.

"Conmigo contactó la representante Ly Morales, que es la representante de Plan Siberia. Como ya trabajé con ellos un par de veces y le gustaba mi ojo para el cine le dijo a Tato que tenía la persona ideal para hacer su videoclip. Tuvimos una primera reunión los tres y fue amor a primera vista. Tenemos gustos muy parecidos y encajamos muy bien. En cuanto me comentó lo que quería, todo encajó, y nos pusimos a trabajar", relató Terceiro a la hora de explicar como acabó metido en este proyecto. "Él quería dar un salto a nivel musical. Hasta ahora hacía algo más suave y ahora quería meter un poco más de caña. Quería hacer algo más duro. Ese cambio también necesitaba un cambio de imagen, con un nuevo estilo de videoclip". Se barajaron varias localizaciones y entra ellas terminaron ganando las dos opciones estradenses planteadas por Terceiro. "El Summa representa la cruda realidad y el Areal representa un paisaje bucólico en el que todo va bien. Para él la estética se clavó y yo también estoy muy contento con el resultado", afirmó.

"Es mi primera experiencia en el mundo de la música. Hasta ahora trabajé más con empresas pero nunca me metiera así en ficción", explicó un hombre que aprovechó su pasión por el cine para este paso adelante. Se intentó para ello escapar del videoclip al uso y acercarse al cine. "Yo vengo de otros rodajes y de otro estilo. Nunca me pusiera en la silla de director. Nunca tuve que realizar un guión y un plan de rodaje como aquí. Fue un reto muy ilusionante. Salió de mi cabeza y de la de Fernando. Eso me permite estar muy seguro de lo que hicimos", manifestó al tiempo que se mostró abierto a nuevas experiencias en este camino, con el nuevo single como siguiente paso.

Por su parte, Fernando Tato destacó el gran entendimiento que tuvo con Terceiro desde el primer momento. "El rodaje fue fantástico y debo decir que fue una experiencia brutal. Lucas fue un descubrimiento porque desde el principio tuvimos un gran entendimiento", afirmó al tiempo que destacó gustos comunes entre ambos, especialmente en cuanto al cine. "Yo tenía en mente hacer algo con una temática de vagabundos y gente medio loca y él lo entendió perfectamente. Luego surgió la localización en el hotel abandonado, que es un sitio increíble", añadió. Tato se mostró muy contento por el resultado final del videoclip y auguró nuevos proyectos con el estradense.