El PP denuncia que solo se mejoraron 3 de las 18 pistas acordadas

El PP de Lalín denuncia que el gobierno local sigue incumpliendo el acuerdo para dotar de zahorra una relación de 18 pistas de las que, en aproximadamente un año, solamente tres fueron acondicionadas. Puntualiza que en esta relación de pistas pactada en octubre para que su grupo apoyase una modificación de crédito para la compra de zahorra, no se acometieron algunas tan importantes como la que une la iglesia de Parada con la Ponte dos Cabalos. Las únicas en las que se actuó fueron las de Des-Lado de Abaixo, Pazo-Cabreira-Rodelas y una en Lodeiro. Las que están sin tocar son: Albarellos-Pista do Medio do Agro, Doade-Codeseda, Camiño do Coto (Goiás), Cotarelo-Ballote, Parada-Moimenta, Anzo-Laterais do TAV, Vilar (Soutolongo)-Sestelo (Botos), Cristimil-Monte das Penas, Coratelo-Souto, una en Alperiz y la citada Parada-Ponte dos Cabalos.

El PP dice que los vecinos presionan a su grupo para que estas obras se realicen y que en caso de que estas obras no se lleven a cabo en estas fechas, en invierno y sin personal de las brigadas no se harán y se perderá un año más.