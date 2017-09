La Volta ao Cole de la ACOE llena de vida A Estrada

Un año más, la campaña de Volta ao Cole organizada por la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) para premiar la fidelidad de las familias que realizan sus compras en el comercio local fue un rotundo éxito. "Hay que mantenerla. Fue muy bien. Es la campaña de este tipo que más gente aglutina. Hubo cientos de personas" por "todas las calles", aseguraba a las 21.00 horas de ayer el presidente del comercio, Alfredo González.

Cinco horas antes, no las tenía todas consigo. Se habilitaron atracciones para el público infantil en distintos puntos de la villa para dinamizar a todo el comercio. Pero a las 16.30 horas unas "gotas gordas" obligaron a replegar los hinchables. "Nos temimos lo peor", admitió González, pero al poco tiempo la tarde se quedó "de maravilla". Con las calles Ulla y Calvo Sotelo cortadas al tráfico con vallas -dejando paso solo en los cruces, protegidos con vallas- las familias con escolares se echaron a la calle para disfrutar de los hinchables de A Porta do Sol y A Farola, de la "barredora" de la Praza do Mercado y de la Festa da Espuma que,se decidió adelantar un cuarto de hora, iniciándose a las 18.45 horas en la Praza do Concello. Tras la irrupción de un par de valientes, la fiesta se animó.

Y las familias usaron los 3.500 tickets distribuidos por los comercios (2.500 inicialmente y 1.000 más al agotarse) para el disfrute de las atracciones de la Volta ao Cole. La ACOE agradece a todos por su participación. Pudo constatar el éxito de sus mascotas Estradín, Plusiña y Racoe.

La elevada participación motivó que se decidiese alargar las actividades hasta las 21.00 horas para favorecer a la hostelería.