Castelao visto por Mella, en la Casa de Galicia

"Castelao no es separatista; para él el separatismo es una idea anacrónica y no puede ser el ideal de ningún gallego". Así se pronunció el pasado lunes el presidente de la Fundación Casteao, el estradense Carlos Mella, sobre el político y autor galleguista, en una conferencia impartida en la delegación de la Xunta en Madrid, también conocida como Casa de Galicia.

El economista, escritor y también político estradense inició su disertación, titulada "Castelao: existencia y presencia política", leyendo un documento editado por el Gobierno cuando el escritor de Rianxo falleció en Buenos Aires, un texto en el que se tildaba de "separatista" a Castelao y en el que se incluían indicaciones precisas de cómo los medios de comunicación de entonces debían tratar la noticia: en páginas interiores, con fotos pequeñas, etc. "Castelao dejó todo su pensamiento escrito, por lo que no hay ninguna duda, así que está claro que no era separatista como se dice en el documento", recalcó Mella, acompañado en la tribuna por el delegado de la Xunta en Madrid y director de la Casa de Galicia, José Ramón Ónega, y por el abogado, expresidente del Consello de Contas de Galicia y patrono de la Fundación Castelao, el estradense Jesús Palmou.

Mella señaló también que "Castelao miró a Galicia y no le gustó lo que vio. Donde otros miraban y veían prados verdes esplendorosos, paisajes embaucadores, atardeceres rojizos y dorados y demás bellezas poéticas, él vio un país avasallado, pero no se conformó con una queja fácil, ya que se impuso la tarea de remediar los atascos luchando con armas democráticas, la palabra, los escritos y el dibujo", dijo. Sobre los planteamientos de Castelo, el escritor estradense reconoció que "cuanto más lo leo, más me gusta" y aseguró que en ocasiones, el pensamiento del autor galleguista "se vio vituperado". De ahí que vea "necesario hacer un mínimo resumen de su cosmovisión para comprender mejor su lucha por hacer presente la existencia real de Galicia", afirmó.

Por su parte, José Ramón Ónega fue el encargado de presentar a Mella, haciendo un recorrido por su trayectoria profesional. También aludió al papel de Castelao en la emigración y en el exilio. Tras la conferencia, se dio paso a un animado coloquio en el que el público asistente pudo aclarar sus dudas sobre la figura de Castelao y departir con el propio ponente acerca de los aspectos que más interesaron de sus explicaciones.