Durán subraya que la Mesa de Comercio dio apoyo a la zona azul de Capitán Bernal

En respuesta a las acusaciones de pintado "ilegal" de la zona azul en la calle Capitán Bernal vertidas por PSOE y Móvete, el edil de Promoción Económica de A Estrada, Óscar Durán, se mostró sorprendido y la puso en duda porque, apuntó, fue exactamente lo mismo que se hizo en su día en las calles Padrón y Manuel García Barros. Se pintaron de azul para no despilfarrar en un doble pintado de la calle en un corto espacio de tiempo y la zona azul en esos ámbitos no entró en vigor hasta que estuvo aprobada la ordenanza. Y eso es exactamente lo que se hará en este caso. "Pintamos de azul para no despilfarrar fondos públicos", aseguró, convencido de que eso sería lo que ocurriría si ahora se pintase de blanco y en mes y medio o dos meses -plazo en el que estima que podrá estar aprobada la nueva ordenanza- hubiese que pintar la señalización horizontal de nuevo en azul.

"Estoy esperando a que llegue el informe de la Policía Local" al respecto para llevar el asunto a comisión y después aprobarlo en pleno. Pero, además, apuntó el ejecutivo pintó de azul porque el establecimiento de la zona azul en ese ámbito "se llevó a la Mesa Local de Comercio y estuvieron de acuerdo", remarcó, en alusión a la oposición.

Asimismo, en alusión a la declaración de la portavoz socialista Belén Louzao de que "cualquier sanción" que pudiese imponerse" por su supuesto incumplimiento sería "manifiestamente ilegal", Durán ironizó: "no sé dónde está la señal que indica que ese tramo forma parte de la zona azul". Por eso, consideró que a la oposición le pasa "lo de siempre": recurre a "la crítica gratuita de todo por todo".

"Recuerdo perfectamente las fotos apocalípticas de la zona azul criticando que las calles se iban a quedar vacías. No se cumplió. El establecimiento de la zona azul no fue un éxito sino un gran éxito", incidió. . "Si pintásemos con ellos en contra de la zona azul podría parecer soberbia y hasta podría entender la crítica pero... ¡con la zona azul están de acuerdo! Protestar por el pintado es rizar el rizo. También criticaron la zona verde diciendo que debería ser todo zona azul. Me ofrecí a revisarla con ellos y no tengo constancia de que me hayan pedido una cita para ello". No le preocupa. "Todo lo que critica la oposición tiene éxito: la zona azul, el PXOM, A Baiuca... La zona azul fue un rotundo éxito. Ojalá me sigan criticando. Hasta me sentiría mal si no lo hiciesen", ironiza.

Por su parte, el BNG de A Estrada aseguró ayer que "el gobierno del PP elimina aparcamientos públicos en la prolongación de la Rúa Peregrina". Esto viene a agravar, según los nacionalistas, la "falta de aparcamientos públicos en la villa" y la "política de delimitar las existentes en zonas verdes y azules" del ejecutivo del PP. "Después de muchos meses", apuntó, el miércoles "concluía el pintado de la prolongación de la Rúa Peregrina y la Avenida de América y pudimos constatar las denuncias hechas por vecinos y vecinas de la zona que critican la eliminación de aparcamientos públicos a la altura de la Praza do Mercado". Asegura que "donde antes se podía aparcar libremente, ahora está prohibido, poniéndolo muy difícil para aparcar a residentes y trabajadores" con la delimitación de "zona azul en toda la calle".

El Bloque se opone a delimitar zonas azules y verdes. Insiste en que lo que hay que hacer es "crear zonas de aparcameinto público en superficie en vez de pintar las calles de colores, complicándoles la vida a residentes de las zonas afectadas" y a los trabajadores..

A mayores, denuncia el pintado selectivo de pasos de peatones, considerando que el gobierno ve estradenses de primera y de segunda. Los de primera serían los que viven "en las calles má céntricas" al disfrutar de pasos de peatones pintados". Los que residen más lejos del centro "tendrán que seguir cruzando por pasos de peatones gastados y despintados, poniendo en riesgo su integridad física cada vez que cruzan la calle", concluyó.