Móvete denuncia que la campaña antincendios comenzará sin brigadistas

Movemento Veciñal Estradense, formación que dirige Mar Blanco, denuncia que "el retraso" en la contratación de las brigadas municipales de prevención y extinción de incendios imposibilitará que los efectivos estén operativos el 1 de julio, día en que comienza la campaña. Califica de "irresponsable" el hecho de "esperar hasta mediados de julio para publicar la convocatoria de contratación" del personal de las dos brigadas.

Móvete pregunta por el Programa de Actuaciones Preventivas, que, según dice, debería estar elaborado a 31 de marzo. Pide que no se encomiende a los brigadistas otras tareas diferentes a las que le competen y critica los criterios que regulan el proceso selectivo, pues considera que "no son adecuados al no tenerse en cuenta la experiencia ni la formación específica en incendios", apunta.