Cruz reprocha que se prime el arreglo de palcos frente al del auditorio

El edil no adscrito de Lalín, Juan José Cruz, reprocha al cuatripartito que cuatro meses después de los destrozos por el temporal, el auditorio siga sin adecentarse. Acusa al gobierno de decir "que sería una obra prioritaria y urgente" cuando, en realidad, "no sacó un duro" ni de la Xunta ni de la Diputación para acometer las obras. Los reproches se extienden también al concejal de obras en el rural, Francisco Vilariño, por enfrascarse en la reparación de los palcos de fiestas. Cruz argumenta que las bandas ya no los utilizan y que hay otras inversiones más relevantes, como dotar de calefacción el auditorio de la banda de Vilatuxe.

De igual modo, carga contra la edil de Medio Ambiente, Celia Alonso, por seguir utilizando glifosatos en el mantenimiento de espacios verdes y jardines. "Cuiña echó pecho cuando algún vecino de Lalín despistado lo piropeó por eliminar el uso de glifosatos, pero resulta que era mentira. A ver qué dice ahora cuando sepa, porque igual sigue sin saberlo, que meses después sigue empleándose", apunta.