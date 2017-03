Una recogida de todo, menos de plásticos

Un bidón, una malla, una tubería, un saco de estiércol o un palé de madera son algunas de las cosas que han encontrado operarios del Concello de Rodeiro durante la recogida de plásticos agrícolas que están llevando a cabo en algunas parroquias de rural. En concreto este plan todavía está en sus primeras jornadas, en las parroquias de Carboentes, Álceme y Asperelo. La recogida en estos tres primeros lugares terminó ayer, pero para la próxima semana se recorrerán más de una decena de parroquias para realizar la misma operación. Asimismo, desde el Concello demandan que solo se tiren plásticos agrícolas o de invernadero, ningún otro material de estas características. Además de todo lo nombrado al principio, también se encontraron sacos y cordeles entre otras cosas. Esta es una práctica habitual pero no facilita las operaciones de recogida en absoluto.



Asimismo, la recogida continuará los días 3 y 4 de abril, también en los campos de la fiesta de Río, Camba, A Portela, Vilela, O Salto y San Salvador de Camba.



Los días 4 y 5 del mes de abril terminará la iniciativa en los campos de la fiesta de Negrelos, Az, Santa Mariña de Pescoso, Santa Baia de Camba y Fafián. Los vecinos de la parroquia de Pedroso tendrán que depositar los plásticos agrícolas junto a la casa escuela. Una vez más, desde la administración local recuerdan que los vecinos deben depositar solo plásticos agrícolas y no otro tipo de restos que no pueden ser retirados con estos plásticos, tales como garrafas, cordeles o restos diversos.