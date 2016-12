Silleda y Vilatuxe tocan a Disney y Don Quijote

El calendario de eventos navideños en la comarca cuenta con dos fechas señaladas: la más próxima es este domingo, día 25, con el concierto de la Banda de Vilatuxe en el auditorio de la parroquia, y la siguiente el próximo viernes, día 30, con el pase de la Banda Municipal de Silleda, en el auditorio de la Semana Verde. Los recitales que ofrecerán las dos formaciones están inspirados en otros tantos personajes universales: el Quijote, en el caso de la Banda de Vilatuxe, y el creador estadounidense Walt Disney, para la de Silleda.

Este domingo, a partir de las 20.00 horas, los músicos de Vilatuxe se suben al escenario para conmemorar el 400 aniversario de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, un 22 de abril de 1616. El público que asista al evento ha de aportar, a modo de entrada, juguetes, alimentos no perecederos y libros, que serán entregados al colectivo O Mencer. El director tanto de la banda infantil como de la formación juvenil y la senior, Víctor Manuel Vilariño, tomará la batuta para interpretar piezas entre las que no podía faltar El Quijote del compositor Ferrer Ferrán o los pasodobles que firmaron Pascual Villaplana y Steven Reineke. Además, los músicos más jóvenes interpretarán un villancico y tres piezas de Jacob de Haan. Entre pieza y pieza, los asistentes escucharán fragmentos del libro más conocido de Cervantes, leídos por Anxo Basterra. Además, tal y como explica el director de la banda, durante la tarde también subirán al escenario las pandereteiras de Vilatuxe o el coro de niños de la Escola de Música.

La Banda de Vilatuxe está ensayando para este concierto desde hace un mes. De cara al año que viene, para el 11 de febrero está previsto un espectáculo con Odaiko Percussion Group, bajo el nombre de Vaia banda!.

Por su parte, la Banda de Música Municipal de Silleda presentó ayer viernes en el hotel Via Argentum el Concerto de Nadal, que este año se retrasa al último viernes de 2016, el día 30, a partir de las 21.30 horas. El director de la formación, Rafael Agulló, explica que en la edición de este año (van 17) se aúnan música, teatro y danza en una velada musical que se impuso frente a otras temáticas como una antología de la zarzuela, un espectáculo basado en el Romeo y Julieta de Shakespeare u otro inspirado en el cuento musical para niños Pedro y el lobo, de Serguéi Prokofiev. "Es un concierto típico y tópico, que no resulta difícil de materializar", explica el director. La velada transcurrirá como una especie de musical que arrancan con los primeros pasos del famoso creador de animación, con piezas como Oswald, el conejo afortunado (de 1927) o una selección de Blancanieves y los siete enanitos (1937), en la que la banda estará acompañada por la bailarina Paula Gamallo y el coro de la Escola de Música. El repertorio incluye una proyección de imágenes de Mickey Mouse: la hora de la sinfonía, o una selección de Mary Poppins, en la que colaboran los solistas Natasia Zurcher y Dani Sierra. Habrá tiempo, también, para un pequeño viaje musical por los títulos con los que renació la compañía Walt Disney en los años 90 y por sus incursiones en películas de no animación, como Los piratas del Caribe.

David Valuja ejercerá de presentador en este concierto, mientras que el decorado corre a cargo de Coas Mans Artesanía y la producción, de Odaiko Krea. Agulló explica que el repertorio se creó a propósito para este concierto, contando con los arreglos de Antón Alcalde, Andrés Álvarez y Adrián Saavedra. Las entradas para acudir pueden adquirirse de forma anticipada hasta el miércoles 28, a cinco euros, en la Escola de Música. También estarán disponibles en taquilla una hora antes del concierto, pero al precio de siete euros. Habrá, por primera vez, una fila cero para todas aquellas personas que quieran hacer una aportación voluntaria (en la oficina de Abanca en Silleda) y ayudar a costear los gastos de esta espectacular puesta en escena.