El alcalde, dispuesto a convocar el pleno en 48 horas para pedir el crédito, reclama compromiso a EU y BNG

El alcalde José Cacabelos anuncia que esta misma semana convocará a la oposición para conocer su postura y en cuanto tenga garantizada la mayoría absoluta -solo necesita el voto de un edil más- "ya no voy a esperar porque tenemos 475.000 euros comprometidos que debemos justificar este año y el trámite de petición del crédito es largo, así que convocaré inmediatamente el pleno extraordinario y urgente para pedir ese préstamo".



Lo tiene tan claro que resalta: "Si puedo ya me sentaré mañana (hoy para el lector) con los primeros concejales para negociar individualmente o como ellos quieran, y si uno solo me garantiza el voto a favor en dos días celebramos el pleno urgente y aprobamos el préstamo, pues ya di orden al secretario y al interventor para que tengan los informes listos para esa sesión".



Así las cosas, no duda en señalar que confía "sobre todo en que EU y BNG sean sensibles y atiendan a lo que están demandando los vecinos y los colectivos culturales". Aprovecha para señalar al PP que "puede preguntar a cualquier profesional cuánto cuesta un auditorio de estas características porque estoy convencido de que nadie les va a dar un coste inferior a los 4,2 millones que nosotros barajamos".



Y añade que "habrá que cambiar de uso deportivo a uso asistencial-social, para lo que ya tenemos hecho el informe de Intervención, de ahí que esté en disposición de montar el pleno en 48 horas, y si tengo garantizada la mayoría absoluta voy a hacerlo". Pero eso sí, "abstenerse no vale, tiene que ser si o no".