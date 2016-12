El Concello alude a tres nuevas plazas de policía pero el cuerpo mantiene su protesta

"En mínimos históricos". Así se encuentra la plantilla de la Policía Local de Vilagarcía después de que durante el mandato de Fole se amortizasen tres plazas de agente y una de oficial. A este recorte hay que sumar la jubilación de cinco municipales en los dos últimos años y la inminente aprobación de un decreto estatal que permitirá la jubilación anticipada de los policías locales de toda España. Si se aprueba antes del verano como está previsto -dicen los funcionarios-, repercutirá en la plantilla vilagarciana con una merma de ocho trabajadores en un plazo de cinco años.

Con este panorama, las tres nuevas plazas de policía que se incluirán en el Presupuesto municipal de 2017 y a las que ayer aludió el alcalde, Alberto Varela, no convencen en absoluto a los agentes para desistir de su protesta de no realizar servicios extraordinarios de carácter voluntario. Así, la plantilla recalca que no modificará su "acuerdo asambleario" y por tanto se mantiene firme en su decisión de no llevar a cabo dispositivos especiales de tráfico que requieren ciertos eventos deportivos y culturales.

En este sentido, el ejecutivo socialista "confía plenamente en la profesionalidad y responsabilidad de unos agentes cuya actuación se rige por el principio de servir a la ciudadanía y "cuya labor goza del pleno reconocimiento de este gobierno". No opinan lo mismo los agentes, que dicen sentirse abandonados por el ejecutivo, igual que en anteriores mandatos.

Las tres nuevas plazas a las que ayer se refirió Varela para salir al paso del malestar policial que ayer se hizo público ya estaban previstas -recalcan desde Ravella-, y se suman a las tres que actualmente se encuentran en fase de oposición. Por tanto entre 2016 y 2017 el cuerpo ganará seis puestos.

Los funcionarios desvelaron ayer que las dos vacantes de policía y la de oficial que se convocan "en régimen de comisión de servicio" quedaron desiertas. "Ningún policía local de Galicia deseó presentarse por las malas condiciones", sostienen los agentes.

La subida salarial es una de las demandas del cuerpo que el Concello, al igual que las reivindicaciones de los demás servicios municipales, "se analizarán y concretarán el próximo año mediante la realización de la Relación de Postos de Traballo (RPT) que también se incluye en el Presupuesto de 2017". El equipo de Varela recuerda que el colectivo se benefició de un aumento de sueldo con el bipartito mediante la subida de categoría profesional y que ahora "no es el momento más oportuno" para pedir mejoras económicas porque las arcas municipales tendrán menos ingresos por la rebaja del IBI -dice Ravella-. Los policías tachan la RPT de "pretexto recurrente" que definen como "Respuesta Para Todo".