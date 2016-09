Los momentos más impactantes de la Vuelta a España 2016

REDACCIÓN/AGENCIAS La Vuelta a España 2016 ya es historia. Este domingo finalizó en Madrid con la victoria del colombiano Nairo Quintana, que suma así su segunda 'grande' tras el triunfo en el Giro de 2014. La ronda española nos ha vuelto a dejar espectaculares etapas e imágenes para el recuerdo que repasamos a continuación.



Kruijswijk choca con un bolardo no señalizado



Steven Kruijswijk tuvo que ser trasladado al hospital de la Vuelta a España después de una fuerte caída en el tramo final final de la quinta etapa. El líder holandes de LottoNL-Jumbo se rompió la clavícula derecha al chocar contra un bolardo no señalizado .







Atropello a Taaramae



El estonio Rein Taaramae se vio obligado a abandonar la carrera tras ser atropellado por un coche del equipo Cofidis durante la séptima etapa de la carrera, que unía las localidades de Maceda y Puebla de Sanabria.





Taaramae abandons Vuelta after being hit by Cofidis team car. Find more here: https://t.co/OM7JIKZ2JW pic.twitter.com/1acPZEsVk0