"Estoy satisfecho porque era un partido difícil"

El técnico de la UD Ourense le dio mucho mérito a los tres puntos. "Es un partido que me deja, personalmente, muy satisfecho porque posiblemente fue de los más complicados, por diferentes factores. Empezando por el rival, que fue de los que más me agradó. Las condiciones del campo tampoco ayudaban a la fluidez del balón, a someterles con lo que nosotros incidimos más, y era un equipo que a campo abierto tenía jugadores peligrosos, que se soltaban, y físicamente aguantaron muy bien los 90 minutos". Agregó que "sin muchos lujos, hicimos un partido de sacrifico y concentración y al final sumamos tres puntos que me saben a gloria porque fue un partido con una dificultad alta y el equipo supo estar a la altura. Fue de los partidos en los que más estables estuvo en continuidad en los 90 y pico minutos que duró el partido y ahora a seguir creciendo". Currás considera paradójico no haber encajado tras seis jornadas. "Posiblemente fue el partido en el que más intervino Pato, de ahí la complejidad de este deporte. Fue el equipo que más nos tiró y, por acierto de la defensa o de Pato, dejamos la portería a cero. Al final, las cosas se van colocando en su sitio. Me gustó la capacidad de sacrificio para sacar los tres puntos, una vez más la gente de refresco se notó, aportó lo que tiene que aportar, y eso para el grupo es fantástico. La gente estaba contenta en el vestuario porque sabíamos de la dificultad de ganar este partido. Objetivo cumplido, a seguir creciendo, corregir cosas que iremos mejorando a lo largo de la temporada y potenciar las cosas buenas que tenemos", explicó.

El técnico recalcó que no era fácil recrearse con el balón en un césped irregular: "Fue un partido físico, con ritmo alto, que te exige esfuerzos muy largos. No pudimos juntar al equipo con balón como otras veces porque había muchos riesgos en la circulación. No se podía tener al equipo como otras veces, a través de muchos pases juntarnos y encerrar al rival. Tuvimos que jugar más vertical, más al espacio y, cuando no finalizas, el partido se convierte en un ida y vuelta y ellos tenían jugadores a los que le iba bien ese juego. A nosotros nos hizo correr mucho, pero quisieron correr, están más que preparados para hacerlo, y sabíamos lo que podía pasar en este campo. Una vez más, los jugadores estuvieron de diez en ese compromiso y esfuerzo. Así da gusto".