Los vándalos se ceban con el banco

El conocido como "mejor banco del mundo" vuelve a sufrir el ataque de los vándalos. La popular silla, ubicada en la cima del monte de Cedeira, apareció en los últimos días con el respaldo roto y con dos de sus patas quemadas. Unos ataques que se repiten dos años después de que el original fuese destrozado, lo que obligó a los vecinos a reforzar su estructura con un armazón metálico.

El pequeño banco de madera fue instalado en la zona a finales de agosto de 2015 por un carpintero de la parroquia vecina de Trasmañó, José Francisco Peixoto, inspirado en el éxito que logró uno similar ubicado en la costa de Loiba, en Ortigueira (A Coruña). El boca a boca y las redes sociales popularizaron en poco tiempo la silla redondelana convirtiéndola en uno de los principales reclamos turísticos del municipio. Desde entonces, este recóndito paraje es visitado cada fin de semana por decenas de personas para disfrutar de las espectaculares vistas de la ría de Vigo que ofrece este mirador.

Sin embargo, el foco de atracción que supuso el banco artesanal no parece del agrado de todos. En los primeros meses tras su instalación fue objeto de numerosos ataques vandálicos y en una de las ocasiones, hace dos años, apareció completamente destrozado con sus restos esparcidos por el bosque que lo rodea. Un grupo de vecinos consiguió localizar los restos del asiento y restaurarlo para que volviese a coronar el monte, en el lugar conocido popularmente como el mirador del "Campo da Rata". Desde entonces su estructura se reforzó con un armazón metálico sellado con tornillos a la roca para evitar que fuese arrancado de nuevo. Pese a todo, el lugar continúa siendo objeto de ataques, como demuestra el lamentable estado de conservación que presenta con sus patas quemadas y lleno de firmas y grabados por todos sus rincones. El último destrozo corresponde al respaldo, en el que tenía la inscripción de "Galiza it's different" (Galicia es diferente), del que ahora solo queda el final de la frase tras desaparecer el tablero s uperior.

En el "top" nacional

Este paraje situado en un balcón a la ría de Vigo es ya uno de los referentes turísticos no solo de Redondela, sino nacionales. Al menos así lo consideron el año pasado en una de las principales agencias de viajes en Internet, Trivago, que incluyó este rincón entre los treinta lugares imprescindibles que hay que visitar al menos una vez en la vida. Un "top" nacional que comparte protagonismo con otros dos atractivos naturales de Galicia como Finisterre o el Cañón del Sil.

El comentario con el que justificaba la web de Trivago la inclusión del mirador de Redondela en el listado de los treinta lugares imprescindibles era porque el lugar "posee una de las panorámicas más bonitas de Galicia". Así, según describía la agencia online, "en este punto se puede divisar desde las islas Cíes hasta la Ensenada de San Simón".