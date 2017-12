Nigrán presta bicis adaptadas gratis a personas con movilidad reducida

Las personas con movilidad reducida tienen una nueva oportunidad de ocio gratis en Nigrán. El Concello ha adquirido cuatro vehículos adaptados para ofrecerles paseos por el municipio sin más complicación que solicitarlos en el pabellón y se ha convertido en el Ayuntamiento pionero en Galicia en ofertar un servicio de préstamo de bicis adaptadas. Se trata de una silla todoterreno monorrueda, dos triciclos tándem y una bicicleta acondicionada que han costado 18.600 euros, financiados por la Diputación.

Usuarios del centro Juan María y representantes del colectivo Discamino, que organiza rutas jacobeas para personas con discapacidad, probaron ayer los ciclos en el pabellón, acompañados del alcalde, Juan González, y varios ediles.

La compra de los vehículos a pedal se enmarca en el proyecto municipal "Un Nigrán para todos", que persigue la inclusión real de las personas con diversidad funcional eliminando las barreras físicas y cognitivas en servicios municipales y establecimientos privados.

"Queremos achegar o deporte e o ocio a todas aquelas persoas que teñen algunha discapacidade, estes vehículos son moi específicos e teñen un custo elevado, polo que non todas as familias se poden permitir adquirilos, así que dende o goberno consideramos a súa compra fundamental no noso firme propósito de acadar a inclusión total", señaló el regidor.

El sargento vigués Javier Pitillas, impulsor del proyecto Discamino, del que forman parte un policía local de Nigrán y un miembro del GES Val Miñor, también comprobó la utilidad de los vehículos y agradeció la iniciativa del Concello.