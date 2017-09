Quejas vecinales por el estado de la Plaza Anduriña en Ponteareas

Vecinos de Ponteareas se han quejado de la "situación pésima" en la que se encuentra la Plaza Anduriña y aseguran que "según el planeamiento vigente es suelo del Concello" de ahí que soliciten la implicación del gobierno. Por su parte, la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Chus Garrote explica que el Plan Xeral, que aún no está aprobado definitivamente, "prevé que tenga la consideracíon de uso público, lo que no quiere decir que sea de titularidad municipal". No obsatnte, añade que "en el Concello no se dispone de ninguna documentación que diga que la plaza sea pública. A la espera de lo que aporten los posibles propietarios resolveremos el expediente".