"Metimos seis goles, con mucho fútbol, y mantuvimos la portería a cero"

La gran actuación de Gareth Bale ante el Celta abre de nuevo el debate si el galés merece la titularidad en la final de la Champions. Su técnico, Zinedine Zidane, no despeja las dudas. "Lo que ha hecho hoy [Bale] está muy bien y me alegro. Por él, por los goles, por lo que representa. Lo está haciendo muy bien. Pero lo importante es que lleguemos todos en una forma óptima y creo lo estamos haciendo. Nos falta un partido, tenemos que hacerlo de la misma manera y cuando vayamos allí tendré que elegir dentro de la plantilla", explicó en rueda de prensa el preparador francés del Real Madrid.

Zidane valora el juego de sus jugadores ante el Celta y que el rival no marcase. "Mejor así, mejor tener a todos enchufados y listos. Me dolerá la cabeza cuando vaya a hacer el equipo de la final pero lo prefiero así. Sin jugarnos nada hicimos un gran partido y era importante. Los entrenamientos no pueden sustituir el partido. En el partido es muy importante la intensidad que metemos y hoy desde el principio jugamos serios. Metimos seis goles, mucho fútbol y sobre todo mantuvimos la portería a cero. Hoy lo hicimos muy bien".

El preparador galo también subraya la actuación de Keylor Navas, que estuvo muy acertado en un remate de cabeza de Wass. ""Me alegro mucho por Keylor, por todos los palos que ha recibido. Pero cuando recibimos nosotros goles no es solo culpa suya, es de todos. Me alegro por su partido. Mantener la portería a cero ha sido importante, nos ha salvado tres o cuatro veces". En el primer gol, el guardameta fue clave: "Saca rápido para Modric, éste juega en profundidad para Bale y metemos el primer gol. Eso nos da vida. Cuando Keylor puede hacer este tipo de cosas también, es muy importante".