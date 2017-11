Rubén Albés: "Tuvimos ocasiones más que suficientes para ganar"

El entrenador del Celta B, Rubén Albés, apuntó a la conclusión del encuentro que "hicimos muchas cosas bien en una primera parte que fue igualada en cuanto a ocasiones y una segunda en la que pienso sometimos al rival, hicimos que se sintiera inferior a nosotros y tuvimos ocasiones más que suficientes para ganar el partido. Por lo tanto, una pena".

Sobre la segunda parte, en la que el filial comenzó fuerte e intenso, pero que fue perdiendo fuerzas, Albés señaló que "pienso que en los últimos diez minutos de encuentro el Coruxo estuvo encerrado en su área, tuvimos un tiro al palo, una falta frontal, dos situaciones de mano a mano. Por lo tanto pienso que hicimos más que suficiente, teniendo en cuenta la categoría y lo difícil que es generar ocasiones, un volumen muy ofensivo, que probablemente otro día podríamos haber marcador dos o tres goles. También el rival tuvo opción de marcar algún gol, pero pienso que en el cómputo general hemos sido superiores".

Lo que resultó extraño para el entrenador del Celta B fue que, con la cantidad de ocasiones que se generaron a lo largo del encuentro ante el Coruxo, el marcador no se moviera. "La verdad es que sí", manifestó el técnico del filial, "es cierto que es un día en donde la eficacia no es buena, y en donde los porteros estuvieron a un nivel muy alto. Para nosotros es una pena, porque siempre dije que en nuestra casa nos sentimos fuertes, conseguimos que los rivales sientan ese temor enfrentándose a nosotros. Pienso que en la segunda parte lo conseguimos, pero no estuvimos lo suficientemente acertados en el tramo final".