Fontás resta importancia a las palabras de su compañero

Las declaraciones de Guidetti desde Suecia tuvieron eco en la mañana de ayer en el vestuario del Celta, que regresó a los entrenamientos en A Madroa. Andreu Fontás, cuarto capitán del conjunto vigués, fue el encargado de suavizar las palabras de su compañero.

"Todos conocemos a John. Es de sangre caliente y quiere jugar más. El futbolista es egoísta de por sí porque todos queremos ser importantes y él ahora no lo está siendo. Pero lo que me deja tranquilo es ver cómo entrena y no lo que dice. Aquí lo veo centrado, trabajando como el que más. Estaría más preocupado si en los entrenamientos lo viera pasando de todo", manifestó Fontás, intentando restarle importancia a lo apuntado por el delantero escandinavo.

El defensa catalán incluso se permitió una crítica hacia la intervención de Guidetti ante la prensa sueca: "Sus palabras igual no son las ideales, pero me quedo con los hechos, que es lo que vemos aquí todos los días, y estoy convencido de que John nos va a aportar muchísimo".

Fontás aplaude la competencia a la que ahora se enfrenta Guidetti por el acierto goleador de Maxi Gómez y de Aspas. Es más, la considera positiva en el proceso de crecimiento del equipo: "La competencia es lo que nos tiene que llevar a estar arriba".