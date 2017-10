"No me fío nada del Atlético"

Juan Carlos Unzué recela de la supuesta baja forma del Atlético de Madrid, un rival "incómodo" y de "mucha calidad" que obligará al Celta a desplegar su mejor versión para llevarse la victoria esta tarde en Balaídos. "Conociendo al Cholo y su trabajo en los últimos años, va a ser un equipo competitivo al cien por cien. Es un rival incómodo, con gran intensidad. Tenemos que estar como mínimo a su altura para tener opciones. Debemos jugar nuestras cartas, que son muchas y buenas gracias al momento en el que llegamos", advirtió ayer el preparador celeste en conferencia de prensa.

El técnico céltico explicó que los malos resultados de las últimas jornadas, lejos de restar potencial a los colchoneros, les motivarán para recuperar el terreno perdido. "Vengo de un equipo grande y sé que empatar tres partidos es como aquí perder un par de ellos. No me fío absolutamente nada del Atlético porque por encima de todo está la calidad de sus jugadores", añadió.

Unzué reveló que tanto Emre Mor como Gustavo Cabral están en buenas condiciones para iniciar el partido., aunque eludió desvelar sus planes para la delantera. Al respecto se limitó a señalar: "Voy a poner el equipo que sea más fuerte en conjunto, más allá de las características individuales de nuestros jugadores. Iago puede jugar en dos posiciones y en ambas ha sido importante. Esa posibilidad de alternar resulta interesante para mí como entrenador".

El entrenador celeste no ocultó sin embargo su sorpresa por la falta de gol que acompaña a los de Diego Simeone en el arranque de curso. "Me sorprende que Griezmann y el resto de delanteros no lleven ningún gol más siendo jugadores de un grandísimo nivel", apuntó.

Unzué lamentó, por otra parte, el cierre de la grada de Río. "No deja de ser una desgracia que va a incomodar a mucha gente pero es mejor tomar alguna decisión si hay cualquier duda sobre la seguridad de cualquier persona. Es mucho mejor, siendo para nosotros algo negativo, que a nadie de nuestra gente le pase algo", dijo. Y agregó: "Si yo fuese aficionado y puede haber una posibilidad de que mi seguridad no está garantizada, como así ha sido, yo no vendría al estadio, sinceramente lo digo".