Emre Mor: "Había soñado con debutar como titular con un gol y así ha sido"

Emre Mor era ayer un hombre feliz. El gol anotado en el Estadio de Gran Canaria a Las Palmas en su primer partido como titular con el Celta no solo le ha permitido cumplir uno de los primeros objetivos que se marcó al llegar a Vigo, sino que le ha servido para reivindicarse a los ojos del técnico y, a la vez, contribuir a la histórica victoria firmada por el conjunto de Juan Carlos Unzué en territorio grancanario.

"Había soñado con debutar en el once marcando un gol y así ha sido. Estoy muy contento por eso pero sobre todo por haber ganado 2-5 fuera de casa", reveló al atacante céltico en conferencia de prensa tras el entrenamiento celebrado a primera hora de la tarde de ayer -el equipo regresó de Canarias con dos horas de retraso sobre el horario previsto- en las instalaciones deportivas de A Madroa.

Mor explicó que se siente ya plenamente integrado en la plantilla y muy contento de estar en un club como el Celta. "Estoy feliz de estar aquí. Desde el primer momento la gente me ha cuidado muy bien. Estoy muy contento de estar en este gran club", subrayó.

El atacante céltico precisó que ya no recordaba cuando había anotado su último gol y destacó su voluntad de hacer goles y conseguir victorias con el Celta. "Hacía tanto tiempo que casi no recordaba cuando había marcado mi último gol. Siempre es bueno hacer goles, sobre todo para un jugador como yo. Espero seguir haciendo goles y consiguiendo victorias con el Celta", apuntó.

Emre Mor se mostró agradecido por la oportunidad que el Celta le ha dado de jugar en la Liga española, a su juicio, la mejor del mundo. "Desde que era pequeño me encantaba ver los partidos de la Liga española. Para mí, es la mejor del mundo. Aquí se juega muy bien al fútbol", dijo.

El extremo derecho celeste desconoce si su buena actuación el pasado lunes contra Las Palmas le abrirá las puertas de la titularidad el próximo domingo en el duelo contra el Atlético de Madrid. "No lo sé. Es cosa del entrenador, pero claro que me gustaría", manifestó.

Añadió Mor que su posición predilecta es la de extremo derecho y reconoció que debe mejorar en algunas facetas del juego que todavía no domina. "En el fútbol siempre se pueden mejorar cosas. Nadie es perfecto y, por supuesto, yo tengo muchas cosas que mejorar. Debo mejorar en el pase y en el aspecto defensivo, pero me esfuerzo todos los días para mejorar mis condiciones. No todo es regatear y uno contra uno. También quiero mejorar mis pases y defender mejor", precisó.