Defensa de tres centrales como opción

Antonio Conte hizo campeón al Chelsea el curso pasado en Inglaterra con una defensa de tres centrales, la misma fórmula a la que recurrió Luis Enrique Martínez en el Barcelona en momentos puntuales y ante lesiones de sus laterales titulares. De esas decisiones del técnico asturiano participó Juan Carlos Unzué, ahora al frente del Celta.

Esos son algunos de los últimos ejemplos de un dibujo táctico que le permitió brillar últimamente a la Juventus o a la selección chilena de Sampaoli. En Inglaterra incluso creó tendencia ante los excelentes resultados de los "blues". La iniciativa fue seguida, entre otros, por Guardiola, en el Manchester City, y por Klopp, en el Liverpool.

El Celta podría sumarse a este reducido planteamiento defensivo ante la escasez de efectivos con los que cuenta Unzué para reanudar LaLiga debido a las lesiones de Hugo Mallo y de Facundo Roncaglia, con roturas fibrilares ambos. Como consecuencia de manejar una corta plantilla -20 futbolistas, incluidos los tres porteros-, el técnico navarro solamente dispone de cuatro defensas específicos para el partido del lunes ante la UD Las Palmas. De esos futbolistas, tres son centrales: Cabral, Sergi Gómez y Fontás.

Sin poder contar con los dos contusionados, Unzué ha de decidir en los próximos días si busca un recambio para el lateral derecho o modifica el dibujo táctico con la presencia de los tres centrales.

"No es algo extraño para mí porque ya he jugado, así pero eso lo decide el entrenador. Si él ve que estamos bien con la línea de tres [centrales] lo pondrá y si ve que estamos mejor con una línea de cuatro [defensas] será la que elija para formar el once. Pero a mí, personalmente, me gusta" la opción de formar una línea de tres en la zaga, comentaba ayer Gustavo Cabral al referirse a las alternativas que puede manejar Unzué ante las ausencias de los lesionados Hugo Mallo y Facundo Roncaglia.

Las declaraciones de Cabral, realizadas en la sala de prensa de A Madroa, se producen después de que su compañero Daniel Wass desvelase el martes que se había ofrecido a Unzué para jugar como lateral derecho ante las ausencias de sus dos compañeros. El danés apuntó incluso que en esa posición también podría jugar su compañero Sergi Gómez y el canterano Diego Alende, aunque habitualmente actúen como centrales. El danés evitó, entre risas, confirmar si ya había entrenado en los últimos días como lateral.

Se da la circunstancia que ambos laterales y uno de los tres puestos del centro del campo son las posiciones que no tiene dobladas la plantilla del Celta para esta temporada, por lo que Unzué recurre habitualmente a canteranos como el centrocampista Brais Méndez o como el lateral reconvertido Diego Pampín. Con este último tampoco puede contar el técnico céltico en estos momentos porque el joven coruñés se encuentra disputando el Mundial sub-17, en la India.

La escasez de efectivos obligó al preparador navarro a recurrir a varios jugadores del filial para disponer de recambios suficientes durante el amistoso con el Pachuca, partido en el que se lesionó Roncaglia. Alende sustituyó a Jonny Otto en el lateral izquierdo. Sergi Gómez cubrió el derecho cuando el argentino se marchó preocupado y dolorido al banquillo.

El tercer candidato para el lateral derecho entró en escena el martes por decisión propia. Wass reconoció que había hablado con Unzué para que contase con él para esa posición si lo veía necesario. El centrocampista conoce bien esa función defensiva. Por ese costado de la zaga comenzó a destacar Wass como profesional, aunque el paso del tiempo le llevaría a posiciones más avanzadas y centradas. En esa transición incluso actuó como carrilero. Una defensa de cuatro o de tres son las opciones que maneja Unzué para visitar Las Palmas el lunes (21 horas). El internacional danés se puede adaptar a ambos cometidos.

También Cabral se muestra partidario de una retaguardia con tres efectivos ante las necesidades de un equipo que presenta un pobre bagaje defensivo en el arranque de curso. "Es verdad que estamos teniendo fallos, pero ese es el estilo de juego que tenemos. Él [Unzué] quiere ser valiente y salir jugando el balón desde atrás. Tenemos que tomar nuestros riesgos y para eso, aunque no quieras, hay fallos y van a estar ahí", explica el zaguero del conjunto celeste.

Cabral asume la autocrítica, y confía en que el equipo mejore en las labores de contención: "Esperemos que se hable más de que estamos ganando que de los errores defensivos. Tenemos fallos que hay que corregir y mejorar. A nivel de estructura, estamos trabajando, estamos mejorando. Esperemos que más adelante no encajemos tantos goles como hasta ahora [11 en siete jornadas]", sostiene el céltico.

El Chelsea de Conte cambió su dinámica en la Premier con una modificacion del dibujo en la zaga. El Celta quizás recurra, por necesidad, a esta fórmula contra la UD Las Palmas. Unzué tiene tres entrenamientos por delante para ensayar las distintas opciones que maneja.