Radoja retrocede y causa baja, y Guidetti es duda

Nemanja Radoja está prácticamente descartado para el partido de mañana. Según confirmó ayer el técnico, Juan Carlos Unzué, el centrocampista serbio no ha superado sus molestias en la rodilla tras reintegrarse al trabajo colectivo y ha vuelto ayer a ejercitarse al margen del grupo, con lo que su baja para Cornellà-El Prat se da por segura. "Hace una semana que viene arrastrando estas molestias en la rodilla. Ha probado en un par de entrenamientos pero las sensaciones no han sido buenas. Él es el que va a tomar la decisión pero, dadas las fechas en que estamos, en principio no contamos con él", explicó el preparador céltico.

Más favorable es la evolución de John Guidetti, que podría entrar en la convocatoria, aunque no para jugar de inicio. "Sigue el proceso de recuperación con buenas sensaciones, pero una cosa es entrenar sabiendo tus compañeros que tienes un problema y otra competir. Vamos a ir viendo cómo evoluciona pero su situación está por decidir", observó.

En la lista para Barcelona estará con seguridad el defensa Facundo Roncaglia, ya totalmente recuperado de la sobrecarga muscular que le impidió vestirse de corto en el último partido en Balaídos contra el Deportivo Alavés. No se descarta su vuelta al once, aunque tampoco es improbable que Unzué recurra a él para alguno de los dos siguientes compromisos que el Celta tendrá que afrontar durante la semana.

La baja de Nemanja Radoja propiciará muy probablemente la entrada en la convocatoria para Cornellà-El Prat del centrocampista del filial Brais Méndez. La no inclusión del canterano en las lista de convocados para el partido del Celta B en Valladolid favorece esta tesis. Méndez ha entrado en las convocatorias de los tres partidos anteriores, aunque de momento no ha tenido la oportunidad de debutar en Primera División con el primer equipo.

El entrenador del Celta dará a conocer este mediodía la lista de convocados tras el entrenamiento que el plantel celebrará a puerta cerrada en Balaídos.