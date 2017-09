Apelación mantiene la tarjeta amarilla a Aspas

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso presentado por el Celta contra la tarjeta amarilla con la que Iago Aspas fue amonestado durante el partido que enfrentó el pasado domingo en Balaídos al Celta contra el Deportivo Alavés. El moañés recibió tarjeta amarilla en el minuto 51 de encuentro por "simular una caída en el área", según recoge el acta arbitral redactada por Melero López, el colegiado que dirigió el partido. El Celta presentó alegaciones ante Competición aportando como prueba las imágenes de la jugada, en las que se aprecia con bastante claridad cómo Aspas choca con la pierna del jugador del Deportivo Alavés Alfonso Pedraza.

Pese a reconocer que "es discutible si existe simulación o exageración por parte del jugador amonestado", el Comité de Competición desestimó el recurso celeste alegando que esta circunstancia "no impide considerar lo descrito en el acta como un error manifiesto, como exige la norma".

El Comité de Apelación emplea idénticos argumentos para ratificar el criterio de Competición. Según recoge el fallo, la prueba videográfica aportada "no desvirtúa de manera contundente, clara y precisa la descripción que realiza el árbitro del encuentro". Aunque Apelación admite que en la jugada existe contacto, precisa que no se puede determinar si Aspas simula o exagera la caída y subraya que, "si después de observar con detenimiento las imágenes no se puedetermaniar la forma y causa" de la cañida, "es evidente que no se puede sustituir el criterio del árbitro, que se encuentra sobre el terreno de juego a escasa distancia de la jugada y teniendo que tomar una decisión instantánea según su apreciación". El Celta no recurrirá.

El jugador, por su parte, tuiteó ayer, con las imágenes de la jugada: "Nos mean encima y hay que decir que llueve". El CM del Celta, también con imágenes, tiró de ironía: "Con tacto lo decimos. Aspas no se tirá".