"Los resultados no condicionarán nuestro juego"

Juan Carlos Unzué no se muestra inquieto por el mal arranque liguero protagonizado por su equipo. Resta por ello trascendencia al compromiso de esta tarde contra el Deportivo Alavés, que el técnico céltico afronta con las mismas premisas futbolísticas que los dos anteriores.

"Tenemos una idea de juego que no puede estar tan condicionada por un resultado u otro. Siempre hay matices, pero no podemos pensar que el Celta se va a cerrar atrás y a partir de sentirse seguro", indicó ayer en conferencia de prensa el preparador navarro. "Para defender bien tenemos que atacar bien. Si ataco bien, tengo más alternativas para defender", añadió Unzué, que reveló que el equipo ha dedicado buena parte de los últimos entrenamientos a trabajar en el repliegue.

El técnico celeste restó trascendencia al hecho de que el Celta no haya sumado y no cree que su equipo llegue demasiado exigido al choque, aunque admitió que necesita ganar su primer partido para crecer en confianza. "Son tres puntos más, pero no sería sincero si no dijera que todos estamos expectantes para conseguir esa primera victoria. Si consigues buenos resultados, es más fácil que crean en ti", destacó. Y remachó: "Estamos capacitados para hacer un buen partido y sumar los primeros puntos."

Al entrenador del Celta no le quita el sueño el hecho de que su equipo haya perdido dos encuentros después de adelantarse en el marcador. "Si pudiese elegir cómo empezar todos los partidos, firmaría ponerme por delante en el cien por cien de ellos. No hemos tenido la capacidad de aguantar el resultado, pero me gustaría volver a ponerme por delante en el marcador", aseguró.

Juan Carlos Unzué desconoce qué Alavés se va a encontrar esta tarde en Balaídos, aunque espera un equipo bastante más combativo que el que se replegó buscando el contragolpe contra el Barcelona la pasada jornada en Mendizorroza. "Nos enfrentamos a un rival que ha tenido dos partidos muy diferentes que ha jugado de manera diferente. Ha incorporado tres jugadores más de diferente perfil y tengo la sensación de que ellos tienen más alternativas. Quizá el Alavés puede tener la intención de tener la pelota. Si es así, vamos a tener una gran pelea", intuyó.

El preparador céltico valoró, por otra parte, el trabajo realizado en ausencia de los internacionales durante el parón liguero. "Hemos tenido un porcentaje alto de la plantilla y hemos podido trabajar. Han sido dos semanas buenas. A pesar de los resultados negativos, he visto en el grupo muy buena actitud y el ritmo de los entrenamientos ha sido igual de alto que los primeros días de la pretemporada", subrayó.