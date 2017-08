Cinco equipos no sumaron puntos en este arranque

La Liga vive una situación que no se producía desde hace más de dos décadas: cinco equipos no han sumado puntos en las dos primeras jornadas de Liga: Celta, Málaga, Alavés, Villarreal, Las Palmas. En este grupo no se encuentra ninguno de los tres equipos que han ascendido este curso a la máxima categoría. En la temporada 1996-97 se produjo la misma situación, al igual que un año antes y en la correspondiente a 1968-69.