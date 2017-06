El Celta pierde el paso por Lozano

El Celta ha perdido el paso en la carrera por el fichaje del internacional mexicano Hirving Lozano, Chucky, cuyo destino será probablemente el PSV Eindhoven holandés, al tiempo que ve cómo se complican sus posibilidades de hacerse con la cesión de Nolito, que apunta al nuevo Sevilla de Eduardo Berizzo. Después de dar por cerrado el fichaje de Lozano por el Celta, la prensa mexicana destacaba ayer que la joya de la cantera del Pachuca jugará finalmente en la liga holandesa las próximas dos temporadas. Las condiciones de la operación, sin embargo, son confusas.

El entrenador del Club América y comentarista televisivo de Univisión, Miguel Herrera, aseguró durante la retransmisión del encuentro de clasificación para el Mundial disputado de madrugada entre México y Honduras que Lozano será adquirido en propiedad por el Manchester City y jugará dos temporadas cedido en el PSV Eindhoven. "Me parece que lo compra el Manchester City con una participación del PSV. La verdad que nos da mucho gusto lo de Lozano. Parece ser que irá dos años al PSV, en donde hay un gran nivel", manifestó.

Tal afirmación fue tomada como dogma de fe por la prensa mexicana, que dio por cerrado tan rocambolesca operación por un montante superior a los 15 millones de euros. Fuentes del Pachuca desmintieron posteriormente que el equipo inglés esté detrás del fichaje del extremo e insistieron que el PSV, el Celta, la Real Sociedad y un equipo portugués -se apunta al Benfica- son los cuatro clubes que han presentado ofertas en firme. En el país centroamericano se especula con que la oferta de los holandeses puede ser superior en ocho millones a la que ha hecho el Celta.

Hirving Lozano, por su parte, mantuvo el suspense. "No sé nada, pero yo creo que hay que tomarlo con tranquilidad, ahorita estoy aquí con selección", se limitó a señalar el atacante, que no obstante se mostró halagado por el interés de holandeses y británicos. "Claro que me gustaría ir , son grandes equipos, ir a equipo así es muy importante", dijo.

De momento, ni el Pachuca ni el PSV han hecho oficial el fichaje de Lozano y el propio presidente del club mexicano, Jesús Martínez Patiño, declaró el pasado jueves que el destino del Chucky no se conocería hasta la próxima semana. En todo caso, parece claro que el Celta ha perdido cualquier tipo de ventaja en las negociaciones. La sensación es que la oferta del cuadro celeste no satisface a los dirigentes del Pachuca, que esperan obtener el mayor beneficio posible por la venta de su estrella. Y mientras se resuelve su futuro Lozano volvió a reivindicarse como uno de los mejores atacantes mexicanos del momento con un golazo a Honduras a los siete minutos de saltar al terreno de juego.

Si las opciones de cerrar el fichaje de Lozano se complican a medida que pasan los días, la posibilidad de hacerse con la cesión de Nolito parece, hoy por hoy, remota. A la problemática que supondría encajar al gaditano en el escalafón salarial y la importante rebaja en sus emolumentos que tendría que hacer el jugador, se suma el interés del Sevilla. José Castro, presidente del club, reveló ayer su encuentro con Nolito el pasado miércoles en una heladería próxima al Ramón Sánchez Pizjuán, fue casual, pero también dejó claro que el sanluqueño es uno de los objetivos del Sevilla en el mercado de verano. "Lo de Nolito con el director deportivo es tan casual que a los cinco minutos Nolito se cruzó con el presidente del Sevilla. Nos saludamos y seguimos cada uno para su sitio. El encuentro es casual pero si podemos lo vamos a fichar. Ya habíamos hablado con él antes. Veremos si hay posibilidades de jugar aquí", señaló Castro a El Partidazo, de la Cadena Cope.