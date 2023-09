Dos rutas guiadas y gratis por varios de los tesoros de O Morrazo. Si estás sin planes para este soleado y caluroso fin de semana, los Concellos de Cangas y Moaña, en colaboración con A Illa dos Ratos, han preparado para este otoño un completo programa de recorridos con guía totalmente gratuitos.

La iniciativa incluye para este fin de semana dos rutas: Intermareal de Tirán (Moaña) el sábado 30 de septiembre y O Hío, de pedra en pedra (Cangas) el domingo 1 de octubre. Las plazas son limitadas (30 personas por ruta). Puedes consultar en este enlace cómo inscribirte y también la próximas rutas que se realizarán.

Intermareal de Tirán (sábado)

La ruta guiada Intermareal de Tirán comenzará a las 10.30 horas del sábado. Para poder participar, es preciso inscribirse (puedes hacerlo a través de este enlace). Se trata de una ruta ambiental, didáctica, interactiva y familiar, de dificultad baja, con una longitud de 1,5 km y una duración aproximada de 2 horas.

Según informan desde la organización, los participantes partirán del espectacular mirador sobre la Ría de Vigo del que presume el atrio de la iglesia de San Xoán de Tirán. Desde allí caminarán hacia la playa para ver, tocar y conocer las especies que allí habitan, como erizos de mar, peces pipa, sepias o los simpáticos ermitaños.

"En la playa de Videira aprenderemos a diferenciar las conchas de las diferentes especies de moluscos que podemos encontrar en esta rica zona de nuestra costa y finalmente en la playa del Niño do Corvo nos centraremos en otro de los atractivos de la costa de Tirán como las rocas vaugneríticas, de incalculable valor geológico", explica.

"Una ruta muy interactiva, apta para toda la familia, y de la que seguro que los asistentes, especialmente los más pequeños, saldrán conociendo muchas curiosidades sobre la vida marina y la biodiversidad del lugar", destacan desde A Illa dos Ratos.

O Hío, de pedra en pedra (domingo)

Esta ruta recorre el corazón de la parroquia do Hío. De carácter cultural, presume de dificultad baja, una distancia de 1 km y una duración estimada de 1'5 horas.

"No corazón da parroquia do Hío, no Igrexario, atópase un conxunto monumental cargado de arte, historia e tradición. Todos sabemos que nel o protagonista indiscutible é o famoso Cruceiro do Hío pero, ás veces, parece que esquecemos que o cruceiro brilla aínda máis grazas ao magnífico entorno que o acompaña día a día", destacan desde A Illa dos Ratos.

"Así pois, con esta ruta polo corazón do Hío, percorreremos, pedra a pedra, cada un dos elementos que fan compañía ao famoso monumento: un adro de danzas e defuntos, unha igrexa de arte e cultos, casas de señorío e de chan de terra, unha fonte de felicidade, un lavadoiro de noticias, un pequeno cruceiro que non deixa de sufrir, rúas esquecidas que volveremos descubrir...", explican en su página web.