Galicia inicia un nuevo mes con conciertos por los cuatro costados. Prácticamente cada día de julio se podrá disfrutar de una o varias actuaciones completamente gratis. Quedan al margen todas las verbenas (que no serán pocas); y, por supuesto, sin contar tampoco los múltiples festivales y actuaciones de pago.

La vasta agenda de música en directo en Galicia durante el mesde julio presume también de un cartel de conciertos gratis envidiable: Alejandro Sanz, La La Love You, Fillas de Cassandra, León Benavente, Calamaro, Tanxugueiras, LosSecretos, Natalia Lacunza, David Bisbal... El listado es largo y variado e incluye también conciertos infantiles. Toma nota: estos son día a día algunos de los conciertos gratis que tendrás cada día en lacomunidad gallega:

Sábado, 1 de julio

Rock in Río Tea (Ponteareas)

El parque da Feira Vella de Ponteareas acoge el primer día de julio el festival gratuito Rock in Río Tea con las actuaciones de: León Benavente, Aiko el Grupo, Venturi, Fillas de Cassandra y Visions of Johanna.

Musigal en Valga

Sés (y el grupo América de Vigo) actuarán en las Festas da Xuventude de Valga a partir de las 23.00 horas.

Festival Sons Da Bocanoite (As Pontes)

As Pontes celebra el Festival Sons da Bocanoite en la Carballeira da Fraga con los conciertos gratis de Georgina, Rupa Trupa, Muerdo y La Duendeneta (puedes consultar más información en este enlace).

Domingo, 2 de julio

Atlantic Pride A Coruña

Arranca en A Coruña el festival Atlantic Pride, que llenará de conciertos gratis varios puntos de la ciudad herculina. El domingo, en la Fundación Luis Seoane, actúan Joe Crepúsculo y Señora DJ. Comenzará a las 19.00 horas.

Festa da Langosta en A Guarda

Concierto gratis de De Vacas a partir de las 20.00 horas dentro de la programación de la XXXI Festa da Langosta de A Guarda (puedes consultar el programa completo en este enlace).

Lunes, 3 de julio

Conciertos gratis de Fillas de Cassandra, Futurachicapop y Moreno Moreno DJ dentro de la programación del Atlantic Pride de A Coruña. Será en la Plaza de Pontevedra a partir de las 20.00 horas.

Martes, 4 de julio

La programación del Atlantic Pride de A Coruña incluye para el martes los conciertos gratis de Kelly Amethyst, Hydn. Nia Twee y La Suprema en la Plaza de Pontevedra a partir de las 21.00 horas.

Miércoles, 5 de julio

Atlantic Pride A Coruña

Conciertos gratis de Charlotte Bennet, Mueveloreina, Hidrogenesse y Jeän FIxx en la Plaza de Pontevedra a partir de las 20.00 horas.

Arranca el ciclo Atardecer no Gaiás 2023 con el concierto gratis de Natalia Lacunza en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Jueves, 6 de julio

Atlantic Pride A Coruña

Conciertos gratis de Locomía, Rozalla, Coronas, Dáisy Dee from Technotronic y Dj 90 en los jardines de Méndez Núñez a partir de las 20.30 horas.

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Juancho Marqués en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Viernes, 7 de julio

Atlantic Pride A Coruña

Conciertos gratis de Samantha Ballantines, Soraya, Lucía Cabrero, Venedita Von Dash, Nancys Rubias y Dj Lichjo en los jardines de Méndez Núñez a partir de las 21.30 horas.

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Rocío Saiz en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Sábado, 8 de julio

Conciertos en Castrelos (Vigo)

Arranca la programación de los conciertos gratis en el auditorio de Castrelos de Vigo con la actuación de Andrés Calamaro.

Atlantic Pride A Coruña

Conciertos gratis de Laskaar, La La Love You, Vicco, Agoney, Gorllitox, Kim Miller y Electra Paniculata en los jardines de Méndez Núñez a partir de las 21.00 horas.

Música na Noite en Teo

La música gallega será la protagonista en este festival de acceso gratuito en el que actuarán: As Fillas de Cassandra, A Banda da Loba, Os John Deeres y Boyanka Kostova.

Domingo, 9 de julio

Atlantic Pride A Coruña

Conciertos gratis de Melody, Fórmula Abierta, Amistades Peligrosas y Dj Flashback en los jardines de Méndez Núñez a partir de las 21.00 horas.

Musigal en Meis

Xabier Díaz y Abufeiras de Salitre actuarán a partir de las 22.00 horas dentro de la programación de las Festas de San Bieito.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Comienza el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira con los conciertos gratis de Sondeseu y Talisk.

Lunes, 10 de julio

Conciertos de Muro Kvartet, Alienda y Guieldu dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Martes, 11 de julio

Conciertos de Trikitrí, Algaire y Elephant Sessions dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Miércoles, 12 de julio

Conciertos en infantiles en Castrelos (Vigo)

El musical de Pinocho de la Compañía La Bicicleta será uno de los conciertos infantiles que se celebrarán en verano en el auditorio de Castrelos de Vigo con entrada gratuita.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de Mallou, A Banda das Crechas, Mec Lir y Holiday Club dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Jueves, 13 de julio

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Dulzaro en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos gratis de Xisco Feijóo, Rubén Díez Trío, Fetén Fetén Conexión Galicia, JDC y Felpeyu dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Viernes, 14 de julio

Festival das Carrilanas de Esteiro

El festival gratis más grande de Galicia se celebrará en Esteiro los días 14, 15 y 16 de julio. Habrá conciertos de: Tanxugueiras, Baiuca, Grande Amore, Fillas de Cassandra, Boyanka Kostova, Monoulious Dop, Familia Caamagno, Cool Nenas, Lamontagne & Pikoamperio, La Quinkillada y Pablo Balserio (programa por días todavía sin confirmar).

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de David Bellas-De Gaitas Posíbeis, Peoples Ford Boghall & Bath Gate Caledonia Pipe Band, Escola de Gaitas de Ortigueira, Rura y Startijenn dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Biznaga en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Festa do Carme e As Fragas de As Pontes

Concierto con entrada gratis de Los Sectretos en As Pontes dentro de la programación de la Festa do Carme e As Fragas. Será en la calle 8 de Marzo a partir de las 22.00 horas.

Sábado, 15 de julio

Conciertos en Castrelos (Vigo)

David Bisbal actuará en el auditorio al aire libre de Castrelos en Vigo dentro de su gira "Me siento vivo tour 2023", un repertorio renovado que incluye también los grandes éxitos del artista andaluz. El acceso es gratis en la grada y tiene un coste de 7 euros en la platea. A partir de las 22.00 horas.

Festival das Carrilanas de Esteiro

El festival gratis más grande de Galicia se celebrará en Esteiro los días 14, 15 y 16 de julio. Habrá conciertos de: Tanxugueiras, Baiuca, Grande Amore, Fillas de Cassandra, Boyanka Kostova, Monoulious Dop, Familia Caamagno, Cool Nenas, Lamontagne & Pikoamperio, La Quinkillada y Pablo Balserio (programa por días todavía sin confirmar).

Musigal en Salceda

Concierto gratis de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre (y la orquesta La Fórmula) dentro de la programación de las Festas do Cristo de Salceda

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de Anxo Lorenzo & Eoghan Neff, Bagad Sonerien An Oriant, Xurxo Fernandez, Le Vent Du Nord y Four Men And A Dog dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Domingo, 16 de julio

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira

Conciertos de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, Os Carecos y Covageira dentro de la programación del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Festival das Carrilanas de Esteiro

El festival gratis más grande de Galicia se celebrará en Esteiro los días 14, 15 y 16 de julio. Habrá conciertos de: Tanxugueiras, Baiuca, Grande Amore, Fillas de Cassandra, Boyanka Kostova, Monoulious Dop, Familia Caamagno, Cool Nenas, Lamontagne & Pikoamperio, La Quinkillada y Pablo Balserio (programa por días todavía sin confirmar).

Miércoles, 19 de julio

Conciertos infantiles en Castrelos (Vigo)

Musical infantil "La ratita presumida" de Murga Teatro en el auditorio vigués al aire libre de Castrelos con entrada gratis.

El musical está inspirado en el cuento original de Charles Perrault. Una visión muy divertida de la historia, que transportará al público a una estética de los personajes, más próxima a los años 50 y con el nacimiento del rock and roll, que a los personajes que tradicionalmente conocemos. Un gran equipo artístico compuesto por 4 actores y 2 actrices ponen en pie este montaje de Teatro Musical, dedicado a los niñ@s, pero con suma atención al concepto de teatro para toda la familia.

Musigal en la Illa de Arousa

Concierto de Ortiga y Pili Pampín

Jueves, 20 de julio

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Mariagrep en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Viernes, 21 de julio

Kanekas Fest de Cangas

XII edición del Kanekas Metal Fest en Cangas do Morrazo. Puedes consultar el programa completo (21 y 22 de julio) bajo estas líneas.

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de San Salvador en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Sábado, 22 de julio

Vendaval Fest en Ribadeo

Conciertos gratis de Heredeiros da Crus, Gansos Rosas (triubuto a Guns N' Roses), La Tarrancha, Beetle Judge y Ritmo Budú.

Musigal en Gondomar

Concierto gratis de Sés en Gongomar dentro de la programación de Musigal de la Diputación de Pontevedra.

Domingo, 23 de julio

Musigal en O Rosal

Concierto gratis de Uxía & Javier Ruibal en O Rosal dentro de la programación de Musigal de la Diputación de Pontevedra.

Lunes, 24 de julio

Conciertos de Castrelos (Vigo)

El artista malagueño Pablo López actuará en el auditorio al aire libre de Castrelos dentro de la programación del Vigo en Festas. El concierto es gratis en la grada y de pago, aunque a precios populares, en la platea.

Musigal en Sanxenxo

Concierto gratis de Budiño en O Sanxenxo dentro de la programación de Musigal de la Diputación de Pontevedra.

Martes, 25 de julio

Musigal en Covelo y O Grove

Concierto gratis de Milladoiro en Covelo y A Banda da Loba en O Grove dentro de la programación de Musigal de la Diputación de Pontevedra.

Miércoles, 26 de julio

Conciertos infantiles en Castrelos (Vigo)

Musical infantil "La Rayuela" de Martina y los SuperSingers en el auditorio vigués al aire libre de Castrelos con entrada gratis.

Se trata del segundo espectáculo de Martina & Los SuperSingers, que presentarán "Rayuela", el juego infantil más universal , extendido por todos los continentes, bien por la facilidad de jugarlo (una simple tiza y una piedra), bien porque a diferencia de otros juegos, no es un juego competitivo, hasta el punto que la versión africana carece de perdedores y ganadores.

Jueves, 27 de julio

Conciertos de Castrelos en Vigo

Concierto gratis de Alejandro Sanz en el auditorio al aire libre de Castrelos. Las entradas serán de pago solo para acceder a la platea.

El autor de temas como "Corazón partío" o "Pisando fuerte", entre otros muchos éxitos que lo catapultaron como uno de los artistas españoles con más éxito internacional. Llegará a Vigo dentro de su gira "Sanz en Vivo 2023".

Atardecer no Gaiás de Santiago

Concierto gratis de Madalena Gamalho en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Viernes, 28 de julio

Atardecer no Gaiás

Concierto gratis de Jessica Pina en la plaza central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a las 21.00 horas.

Sábado, 29 de julio

Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña

Concierto gratis de Azúcar Moreno organizado dentro de la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña.

Conciertos de Castrelos en Vigo

Actuaciónde gratis de la Coral Casablanca en el auditorio al aire libre del parque de Castrelos dentro de la programación del Vigo en Festas.

Domingo, 30 de junio

Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña

Concierto de Pelepau dentro de la programación de la Festa do Carneiro ao Espeto de Moraña.