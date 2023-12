La formación viguesa The Hendersons rinde tributo esta noche a The Beatles para conmemorar el 60º aniversario de la publicación de los discos “Please please me” y “ With the Beatles”. Será una noche única con sorpresas y versiones única.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas desde 10 euros.

Actos

Campaña de donación de sangre

Primera de las dos jornadas organizadas junto a la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos para impulsar la donación con regalo de una invitación para canjear por una entrada de cine en Yelmo Travesía a todo aquel que participe. La siguiente convocatoria será el sábado 9 en horario de mañana.

Centro Comercial Travesía (planta baja), de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas.

👉🏻RECORDAD QUE PODÉIS VOLVER A SER DONANTES DE PELÍCULA Dentro de poco empezamos con la sexta campaña de donación de... Publicada por Centro Comercial Travesía en Domingo, 3 de diciembre de 2023

Charla sobre fotografía

El colectivo Latente presenta “Revelar”, una charla sobre fotografía para redescubrir a la figura de Henri Cartier-Breson.

RíoLagares (Falperra, 16-Casco Vello) a las 20.00 horas.

Este xoves falaremos de #henricartierbresson da man do Colectivo Latente Posted by riolagares on Monday, December 4, 2023

Conferencia sobre masonería en Galicia

Clausura del ciclo de actividades organizadas por la Asociación Cultural Ágora Obradoiro (Acao) sobre la masonería en Galicia en los últimos cuarenta años con David Alonso, que presenta su libro “La Masonería en Galicia tras la dictadura” en un acto en el que estará acompañado por el abogado Lorenzo Velayos Real (medalla de oro del Coelgio de Abogados de Vigo dedse 2018). La obra es un trabajo de investigación sobre a vida de todas las logias que han tenido presencia en el terrotorio gallego en los últimos 45 años.

Bingo Castelo Real (Florida, 66) a las 20.00 horas.

Feria Americana

Tercera jornada del evento, con ropa de segunda mano y que seguirá abierta hasta el domingo en el local vigués.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá), todo el día.

Diciembre, frío diciembre!!! Pero nosotros le ponemos calorcito al invierno 🔥 Posted by O Lar das Artes on Sunday, December 3, 2023

Música

XII Concurso de Corda Cidade de Vigo

Segunda jornada del certamen organizado por la Asociación Galega de Instrumentos de Corda, hoy dedicada por completo a los participantes en la modalidad de violín.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23-O Castro) de 9.00 a 11.45 y de 12.20 a 14.20 y de 16.00 a 18.20 y de 19.00 a 20.20 horas. Entrada libre.

Beto

Loop session, versiones de varios géneros y épocas y canciones propias.

O Lar das Artes (Ribelas, 60-Matamá) a las 21.00 horas.

Dj Set

A cargo de Saya, Nu. Eva y Supernatural.

Red Flag (Centro Comercial A Laxe-planta 1ª), de 22.00 a 05.00 horas. Entradas a 12 euros.

Teatro

Circo de Navidad

Espectáculo renovado que, bajo el título “Más extremo 3.0” integra números de motoristas desafiando la gravedad en el Globo de la muerte, atrevidos alambristas en bicicleta, equilibristas o payasos, todo con música en directo.

Carpa en Avenida de Castelao a las 18.30 horas. Entradas desde 15 euros (existen descuentos).

Exposiciones

Juan Giralt

Exposición que repasa la trayectoria pictórica del artista Juan Giralt (Madrid, 1940-2007) mediante una selección de obras sobre lienzo y papel de pequeño y gran formato, la mayoría de sus años de plenitud, desde finales de los años 80 hasta su muerte, que dan muestra de su desinhibido eclecticismo.

Museo MARCO (Príncipe, 54), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

“Fusión”

La Asociación de Artistas Plástic@s Galeg@s (Alterarte) ofrece una muestra con obras de 23 de sus artistas con estilos y técnicas variadas.