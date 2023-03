El escritor y egiptólogo Antonio Cabanas es el invitado de esta tarde en Club FARO donde ofrecerá la conferencia titulada “Tutankhamón. El hombre oculto tras el enigma histórico”, en la que desvelará las intrigas fraguadas a la sombra del faraón, los secretos de las tumbas o cómo era la vida de quienes las construían, entre otros muchos temas. Presenta Rubén Rey (periodista de Onda Cero).

Museo MARCO (Príncipe, 54) a las 20.00 horas. Acceso libre hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Festa da Reconquista

La programación de la fiesta incluye ensayo general de la Reconquista en la Porta do Sol, charla de Ricardo Troncoso titulada “Vida e méritos do comandante Chalot” en la Casa Galega da Cultura y taller de treboada tradicional impartido por Oli Xiráldez en la Praza do Berbés.

Porta do Sol y Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, 2) a las 20.00 y Praza do Berbés, a las 20.30 horas

Acto institucional Día Mundial do Autismo

La Fundación Menela conmemora esta jornada con la proyección de un vídeo para explicar el día a día del Colexio Menela, una escenificación basada en la campaña “Llamémosle por su nombre”, lectura del manifiesto e intervenciones musicales a cargo de profesionales del Conservatorio Superior de Música de Vigo y de Carlos Quintá.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei), de 11.30 a 13.00 horas.

Taller de relajación

Adicam (Asociación de Diagnosticadas de Cáncer de Mama) organiza esta actividad para la población en general.

Sede Deputación Provincial en Vigo (Eduardo Chao, 17), de 17.00 a 19.00 horas. Actividad gratuita con inscripción previa.

Presentación de libro

El doctor Jorge Cameselle Teijeiro presenta su libro “El mono poeta. Metamorfosis de un médico e investigador del cáncer de mama”.

Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra en Vigo (Ecuador, 84) a las 19.30 horas. Entrada libre.

Encuentro literario

Presentación y coloquio del libro “O colapso”, de Óscar Pazos, también con la intervención de Mario Pansera (director del grupo internacional de investigación Lab Innovación Poscrecemento).

Fundación Euseino? (México, 37) a las 19.30 horas. Entrada libre.

Presentación de libro

Isidro Román Lago presenta “Todos con Vigo. Mobilización obreira e folga xeral (1962-1972)”, editado por la editorial Fundación Sindical, en un acto en el que estará acompañado por el presidente de la Fundación Sindical Edelmiro Otero Calvo, Manuel Ubeira Prado.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 20.00 horas.

Taller de meditación

Para aprender técnicas sencillas.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24-entreplanta) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Música

Orquestra CMUS Manuel Quiroga de Pontevedra

Bajo la dirección de Javier Mora Souto, la formación interpretará un repertorio compuesto por obras de Beethoven, Turina, Shostakovich y Wagner en un concierto integrado en la programación del VIII Festival Nas Ondas.

Conservatorio Superior de Música de Vigo (Manuel Olivié, 23- O Castro) a las 20.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Real Filharmonía de Galicia

Dirigida por Diego Martín Etxeberría (director residente del Teatro de la Ópera de Chemnitz-Alemania), el repertorio incluye dos obras de Bizet y una de Tailleferre.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas desde 6,30 euros.

Teatro

“Rebentadas”

Empieza la XXV Mostra Internacional de Teatro Universitario de Vigo, con esta pieza del grupo de la Escola Superior de Arte Dramático de Galicia (ESAD) bajo la dirección de Julia Canay, en la que presentan parte de la obra “Blasted”, de la dramaturga británica Sarah Kane en la que aborda el nexo de unión entre una violación en un hotel de Leeds, el fútbol y la masacre de Srebrenica.

Teatro Vidal Bolaño (Praza Miralles, s/n) a las 18.30 horas. Entrada libre.

“Río de sombras”

El film dirigido por Daniel Domínguez es el seleccionado por Fernando Franco (periodista de FARO) para compartir co Ateneo Atlántico. como muestra del cine gallego de los principios y con actores protagonistas de la comarca de Vigo

Local Ateneo Atlántico (Doctor Cadaval, 17) a las 20.00 horas.

Exposiciones

“Por los vientos que soplan”

Conchi Cuadrado muestra once obras de diferentes temáticas, gran simbolismo, impacto visual, influencias dalinianas y gran fuerza expresiva.

Confederación de Empresarios de Pontevedra (García Barbón, 104), de 9.00 a 20.30 horas.

“Donde puedo ser”

Exposición realizada por Down Vigo en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down con un proyecto colaborativo para visibilizar las diferentes realidades.

Centro Comercial Gran Vía (planta 1), en horario comercial. Hasta el 2 de abril.

“A muller da miña vida”

Exposición con obras de Puri Díaz, con imágenes que suponen un canto coral de la memoria desde el plano personal.

Sala Rosalía de Castro Deputación en Vigo (Eduardo Chao, 17), de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.

“Cuando el calígrafo es la naturaleza”

Exposición con fotografías de Luz Valiño.