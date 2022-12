Formaciones de Valladares celebran su tradicional Gala Lírica 2022

El Teatro Afundación acoge una nueva edición de la Gala Lírica de agrupaciones de Valladares. Actúan la Unión Musical de Valladares, la Coral Polifónica CVC Valladares y el grupo de cámara de la Unión Musical de Valladares, con la dirección de César Posada y Xavier Comesanha. Contarán también con la compañía de las sopranos Indra Sesti di Lucca y Teresa Iglesias Ramilo mientras que Alejo Amoedo estará al piano.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos

Día Internacional Discapacidad

Celebración de la jornada “Baixo o mesmo paraugas” con lectura de manifiesto, concurso de paraguas customizados y música con Alberto Penha y Sara Casas.

Praza da Estrela a las 12.00 horas.

☂️☂️Tic, tac... ¡Sólo falta un día para nuestra gran paraguada de colores a favor de los derechos de las personas con... Posted by Baixo o mesmo paraugas on Friday, December 2, 2022

Cuentacuentos en inglés

Sesión “Santa’s Elves” en el restaurante (planta 7ª) para niños de 3 a 7 años con inscripción en eventosvigo@elcorteingles.es.

El Corte Inglés (restaurante-planta 7ª) a las 11.30 horas.

Cañaveral Kids

Ludiland imparte un taller infantil para hacer figuritas de belén en arcilla.

Cañaveral Vigo (Porta do Sol, 6) a las 12.00 horas. Actividad gratuita.

Presentación de libro

El poeta y marinero Xosé Iglesias presenta “Atlántico Norte, chamádeme Ismael” con Nila Álvarez Pousa en la presentación.

Liceo Marítimo de Bouzas (Eduardo Cabello, 8) a las 12.30 horas.

Recuerda que este sábado 3 de diciembre a partir de las 12:30h; la Asociación Cultural Vila de Bouzas en colaboración... Posted by Liceo Marítimo de Bouzas on Tuesday, November 29, 2022

Monsters World Tour

Acrobacias con coches, motos, quads, tractores y los Monster Trucks.

Ifevi (Estrada do Aeroporto, 772) a las 19.00 horas. Entradas a 15-20 euros (gratis menores de 3 años).

¡Hoy arrancamos motores con nuestro espectáculo especial de cierre de gira 2022. MONSTERS WORLD TOUR CON MÁS ADRENALINA,... Posted by Monsters World Tour on Friday, December 2, 2022

Taller de meditación

Para aprender técnicas sencillas.

El Mensaje de Silo (Zaragoza, 24-entreplanta) a las 20.00 horas. Actividad gratuita.

Barreirolandia

Parque de atracciones bajo carpa con atracciones para los pequeños de la casa en una actividad que estará abierta hasta el 8 de enero.

Parque de Barreiro, de 17.00 a 22.00 horas. Precio: 2,50 euros por viaje y bonos de cinco viajes a 10 euros.

Música

9º Festival Rey Rivero

Primera de las dos jornadas del festival que empieza con la actuación de las corales polifónicas Santa Clara, Teis y O Coto de Carballal.

Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Vatapá Quinteto

Grupo vigués que suena a bossa nova, swing y blues formado por Óscar Rodríguez. Javier Buján, Bea Míguez, Antón Casal y Marcel Muñoz y presenta los temas de su segundo disco “Vatapá Quinteto, Vol.2”.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 10 euros.

Metal Nostrum Fest

Segunda y última noche del festival de música metal con la actuación de los grupos No one alive, Lethalvice y Zona Zero.

Transylvania Pub (Rogelio Abalde, 16) a las 21.00 horas. Entradas a 12 euros.

El próximo fin de semana tenemos festivalazo organizado por @metal_nostrum viernes con @dioivo_metal @other_game_ y @... Posted by Pub Transylvania Vigo on Monday, November 28, 2022

Javi Pacheco

Concierto acústico para presentar la temporada navideña del mercadillo Dulces Vanidades.

La Casa de la Abuela (Zapateira, 8-Canido) a las 22.00 horas. Entradas a 7 euros.

Dani Flaco

Presenta su nuevo trabajo, “Al Alimón” en el que le acompañan amigos como M-Clan, Andrés Suárez, Santi Balmes, Javier Ruibal, Manolo García, Ismael Serrano, Rebeca Jimenez, Las Migas, Álvaro Urquijo, Pedro Guerra o Marc Ros.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 22.00 horas. Entradas desde 15 euros.

Vandguay

En concierto.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 21.30 horas. Reservas 630638154.

Jay Doe & the Blues Preachers

Javier Casal deja escapar su ego más blusero con temas de blues, r&b, country y swing.

Sinatra Cóctel Bar (Fermín Penzol, 6) a las 21.30 horas. Entradas a 8-10 euros.

Pa ti na ma

Rumba y flamenco en directo.

Zentral Bar Samil (Avda. Samil, 65) a las 23.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro

“Peter, el musical”

Doble sesión de la versión musical del clásico con veinte personajes sobre el escenario y un espectacular montaje.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59) a las 20.30 horas. Entradas desde 38,50 euros.

Circo de Nadal

Espectáculo de circo, con acróbatas, malabaristas, equilibristas y payasas que cuentan una historia ambientada en una panadería.

Carpa en Avenida de Castelao (junto rotonda Alfageme) a las 17.00 y 19.30 horas. Entradas desde 15 euros.

“Todo lo bueno ocurre en silencio”

Provisional Danza presenta esta pieza a modo de cuenta atrás que anuncia el principio de hojas rotas de un calendario tiradas en el suelo.

Sala Ártika (Beiramar, 113) a las 20.00 horas. Entradas a 10-14 euros.

“Los límites del deseo (o) El peligro de estar vivos”

Terrorismo de autor presenta esta deriva a través de paisajes fílmicos y sonoros por donde circula y habita el deseo.